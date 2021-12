ITALIE: Praet sur le banc

Présent sur la pelouse un quart d'heure, Dennis Praet et son club de Torino se sont inclinés 1-0 à San Siro contre l'Inter Milan pour le compte de la 19e journée de Serie A. Un succès qui permet aux Nerazzurri de caracoler en tête avec 46 points, contre 39 pour ses deux premiers poursuivants. De son côté, le Torino pointe à la 12e place avec 25 points.

Titulaire lors de la victoire 1-0 contre l'Hellas Vérone le 19 décembre, Dennis Praet reprenait place sur le banc pour ce déplacement chez le leader de la compétition. Un leader qui a assuré le service minimum en disposant du club turinois grâce à l'unique but de Denzel Dumfries à la demi-heure de jeu. Malgré la montée au jeu de l'ex-Anderlechtois à 15 minutes du terme, le score n'évoluait plus et les Interistes empochaient leur 7e succès de rang en championnat.

MAROC: Le Raja Casablanca de Marc Wilmots battu aux tirs au but en Supercoupe d'Afrique

Les Marocains du Raja Casablanca, entraînés par Marc Wilmots, se sont inclinés aux tirs au but (1-1, 6-5 t.a.b) face au club égyptien d'Al Alhy, tenant du titre, en Supercoupe d'Afrique mercredi à Al Rayyan au Qatar. Al Ahly remporte le trophée pour la 8e fois de son histoire.

Après avoir ouvert le score sur un but contre son camp de Yasser Ibrahim (13e), le Raja s'est fait rejoindre dans les arrêts de jeu via Taher Ibrahim (90e), entré à la 77e. Aux tirs au but, le latéral du Raja Abdelilah Madkour, à l'origine du but des Marocains, a envoyé son penalty au-dessus de la barre transversale, scellant le succès adverse.

Ce nouveau sacre permet au club égyptien d'asseoir sa domination sur le football africain. Il compte désormais huit titres en Supercoupe, dix en Ligue des Champions et un en Coupe de la CAF.

La compétition, qui oppose le vainqueur de la Ligue des champions locale (Al Alhy) à celui de la Coupe de la CAF (le Raja Casablanca), était organisée pour la troisième fois au Qatar, après 26 éditions sur le continent africain.