Découvrez les performances de nos Diables à l'étranger.

ANGLETERRE



Liverpool a eu besoin de 70 minutes pour trouver la faille dans la défense du promu de Sheffield United.

Les Reds, avec Divok Origi monté au jeu à la 64e, se sont imposés 0-1 à la suite d'une erreur du gardien des 'Blades' sur un tir de Georginio Wijnaldum (70e), samedi lors de la 7e journée de Premier League. L'équipe de Jürgen Klopp affiche toujours le maximum de points (21/21) et trône logiquement en tête du championnat. Absent le weekend dernier à cause d'une petite blessure à la cheville, Divock Origi est monté peu après l'heure de jeu. Le Diable Rouge n'a plus été titulaire depuis la première journée. Promu dans l'élite du football anglais, Sheffield pointe à la 10e place avec 8 points au compteur.

Wolverhampton a signé la première victoire de sa saison en Premier League en battant samedi Watford (2-0) lors de la 7e journée de championnat. Dendoncker, élément devenu incontournable dans le milieu des Wolves, a disputé toute la rencontre alors que Christian Kabasele est resté sur le banc des Hornets. Matt Doherty a ouvert le score (18e) avant que Daryl Janmaat ne marque contre son camp (61e). Les Wolves grimpent à la 13e place (7 pts) alors que Watford, dernier, accuse déjà quatre longueurs de retard sur le 17e et premier sauvé.

Tottenham et ses défenseurs belges Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont connu une rencontre compliquée face à Southampton. Aux commandes après un but de Tanguy Ndombele (24e), Tottenham a vu le match basculer avec l'exclusion pour deux cartes jaunes de Serge Aurier (27e, 31e) et le but égalisateur de Danny Ings (39e) sur une énorme erreur du Français Hugo Lloris. L'équipe de Mauricio Pochettino a ensuite pu compter sur son buteur maison Harry Kane, buteur décisif à la 43e (2-1).

Bjorn Engels a joué l'intégralité du partage entre son équipe d'Aston Villa et de Burnley (2-2). Les Villans ont mené à deux reprises grâce à El-Ghazi (33e) et McGinn (79e) mais Burnley a chaque fois recollé au score via Rodriguez (68e) et Wood (81e).

Double buteur en Coupe de la Ligue en milieu de semaine, Michy Batshuayi est monté à la 84e minute de jeu lors de la victoire de Chelsea contre Brighton, toujours privé de Leandro Trossard, blessé. Les Blues se sont imposés 2-0 grâce à un penalty de Jorginho (50e) et un but de Willian (76e).

Christian Benteke est resté sur le banc de Crystal Palace lors de la victoire des Eagles contre Norwich (2-0). Le milieu de terrain serbe Luka Milivojevic, ancien d'Anderlecht, a marqué sur penalty (21e) avant qu'Andros Townsend ne scelle le sort du match dans les arrêts de jeu (90e+2).

Au classement, Tottenham est 4e (11 pts), Chelsea 6e (11 pts), Crystal Palace 9e (11 pts) et Aston Villa 18e (5 pts).

JAPON



Au Japon, le Vissel Kobe de Thomas Vermaelen a signé une seconde victoire de rang en battant Kawasaki (1-2) grâce à David Villa (44e) et Osaka (70e). Le Vissel Kobe est 9e après 27 journées avec 35 points.

ALLEMAGNE



En Allemagne, Benito Raman est resté sur le banc lors de la victoire 1-3 de Schalke 04 au RB Leipzig (1-3), qui a perdu pour la première fois de la saison. Le RB Leipzig et Schalke 04 comptent 13 points et se partagent la 2e place après 6 journées.

FRANCE



En France, l'Olympique Lyonnais a connu une nouvelle désillusion. Les Gones et leur capitaine Jason Denayer se sont inclinés 0-1 à domicile devant le FC Nantes. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Samuel Moutoussamy peu avant l'heure de jeu (0-1) sur un ballon contré qui a surpris le portier rhodanien Anthony Lopes.

Lyon, entraîné par Sylvinho depuis le début de saison, avait bien commencé son exercice 2019-2020 par des succès à Monaco (0-3) et contre Angers (6-0). Mais depuis lors, l'OL n'a pas été capable de gagner un seul de ses sept matches et occupe actuellement la 11e place (9 pts). Les Nantais, grâce à leur court succès, sont provisoirement passés en tête de Ligue 1 à la suite de cette première rencontre de la 8e journée de championnat.

Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 pour la troisième fois en l'espace de quatre matchs de championnat et doit, pour la troisième fois, remercier son Neymar, unique buteur du match. Samedi sur le terrain de Bordeaux, l'attaquant brésilien a poussé au fond des filets une passe de Kylian Mbappé, de retour de blessure après plus d'un mois d'absence (0-1, 70e). Neymar avait déjà illuminé les victoires du PSG en marquant contre Strasbourg (1-0) et à Lyon (0-1). Titulaire au back droit, le Diable Rouge Thomas Meunier a joué toute la partie au sein de l'équipe de Thomas Tuchel.

Les Franciliens, qui se déplaceront à Istanbul pour défier Galatasaray en Ligue des champions mardi dans le groupe du Club de Bruges, ont repris les commandes de la Ligue 1 avec 18 points après 8 journées. Les Bordelais sont 5e avec 12 unités.

ITALIE



Six matches, six victoires. Le bilan de l'Inter est toujours irréprochable en Serie A après sa victoire 1-3 sur le terrain de la Sampdoria samedi. Le Diable Rouge Romelu Lukaku, menagé en vue du déplacement au FC Barcelone mercredi en Ligue des champions, est monté à la 56e minute. Si l'Inter a rejoint les vestiaires avec un viatique de deux buts, grâce à Sensi (0-1, 20e) et Alexis Sanchez (0-2, 22e), l'équipe d'Antonio Conte a douté l'espace d'un quart d'heure.

En effet, Sanchez, buteur pour la première fois avec les Interistes depuis son arrivée de Manchester United, a été exclu dès la 46e pour une deuxième carte jaune à la suite d'une simulation dans le rectangle. Dix minutes plus tard, Jakub Jankto relançait le match en permettant aux Génois de revenir à 1-2 grâce à une frappe croisée (1-2, 55e). Monté au jeu juste après le but de la Sampdoria, Lukaku a vu Roberto Gagliardini faire définitivement le break à la 61e (1-3).

Avec un 18/18, 13 buts marqués et 2 encaissés, l'Inter est en tête de Serie A avec 2 points d'avance sur la Juventus, qui a battu la Spal en début de soirée grâce à Miralem Pjanic et Cristiano Ronaldo.