Le Diable Rouge ne présente aucun symptôme et a été immédiatement placé en quarantaine. En plus de Lukebakio, l'entraîneur Pal Dardai et son assistant Admir Hamzagic ont également été testés positifs. Andreas Neuendorf, également assistant de Dardai, a aussi été placé en quarantaine en tant que cas contact.

Durant l'absence de Dardi, le Hertha Berlin sera dirigé par son directeur sportif Arne Friedrich qui dispose du diplôme d'entraîneur. Le reste de l'équipe et du staff devra se placer en isolement au centre d'entraînement du club qu'ils ne pourront quitter que pour les entraînements et les matches.

Le club berlinois occupe la 15e place, la première non-relégable, en Bundesliga avec 26 points.