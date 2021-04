Dortmund se replace pour la Ligue des Champions

Grâce à, un doublé d'Erling Haaland (12e, 68e), le Borussia Dortmund s'est imposé 0-2 à Wolfsburg alors qu'il a joué à dix à partir de la 59e suite à l'exclusion de Jude Bellingham (2 jaunes).

Chez les Borussen, Thorgan Hazard (69e) et Thomas Meunier (81e) sont montés en cours de jeu. Koen Casteels défendait la cage des Loups. Le VfL a dominé la première période mais Haaland a reçu un superbe cadeau (une passe en retrait) de Bote Bakou et en a profité pour battre Casteels (12e, 0-1). Après cela, on a assisté à un va-et-vient, mais les deux équipes ont manqué de clairvoyance dans leurs actions pour marquer. La deuxième mi-temps a démarré sur le même schéma mais Dortmund est passé plus près du but que Wolfsburg: alors qu'il avait battu sur une tête de Manuel Akanji, Casteels a été heureux de voir Maximilian Arnold surgir pour dégager le ballon sur la ligne (55e). Wolfsburg n'a pas profité de l'exclusion de Bellingham (59e). Au contraire, après avoir intercepté une passe dans sa propre surface de réparation, Mamoud Dahoud a envoyé Haaland, qui a filé vers Casteels (68e, 0-2). Au classement, à trois journées de la fin du championnat, Dortmund reste 5e avec 55 points mais n'a plus que deux points de retard sur Wolfsburg (3e) et un seul sur Francfort, qui se rend à Leverkusen en soirée. Haaland devient 2e meilleur buteur de la Bundesliga après ses 24e et 25e buts. Il est devancé par l'inaccessible Robert Lewandowski (Bayern) et ses 36 buts.