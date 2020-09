Plusieurs Belges se sont illustrés sur les pelouses ce dimanche.

EN ANGLETERRE

Castagne s'illustre encore

Après avoir déjà marqué lors de la journée précédente pour ses débuts avec Leicester, Timothy Castagne s'est à nouveau illustré ce dimanche face à Burnley. Le Belge a délivré l'assist sur le but égalisateur de Barnes.

Et c'est grâce à Castagne que les Foxes ont repris les devants (2-1) à la 50e, Erik Pieters trompant son propre gardien sur un centre bien tendu du Diable.

A noter que Dennis Praet s'illustrera lui aussi à la 79e, en inscrivant comme lors de la joute initiale un petit but (4-2). Une réalisation qui rassurera Leicester qui avait vu avant cela Burnley revenir à 3-2.

Leandro Trossard à l'assist lors de la victoire de Brighton à Newscastle

Si Neal Maupay a été l'homme de la rencontre dimanche lors du succès de Brighton à Newcastle (0-3), Leandro Trossard s'est aussi illustré en distillant un assist à l'attaquant français dans cette rencontre de la 2e journée de Premier League. Le Diable Rouge réalise un bon début de saison avec les Seagulls, lui qui avait déjà marqué lors de la première journée contre Chelsea. Avec ce premier succès en championnat, Brighton se hisse à la 9e place.

En début de journée, Tottenham a largement dominé Southampton (2-5) grâce à un quadruplé de Son et un but de Harry Kane, passeur décisif sur les quatre réalisations du Sud-Coréen. Toby Alderweireld a passé toute la rencontre sur les banc des Spurs. José Mourinho lui a préféré Sanchez et Dier dans l'axe de la défense.

EN ITALIE

Mertens déjà buteur

Dries Mertens a parfaitement commencé la saison en Italie: le Diable Rouge a ouvert le score lors de la victoire de Naples 0-2 à Parme, dimanche, lors de la première journée de la Serie A.

Mertens a débloqué la situation à la 63e minute, d'une frappe placée de l'entrée du rectangle. Meilleur buteur de l'histoire du club, 'Ciro' Mertens signe son 126e but sous le maillot napolitain, son 94e en Serie A. Il a cédé sa place à Petagna à une minute du terme.

Insigne a doublé la mise à la 77e minute.

Du côté napolitain, l'ancien joueur de Charleroi Victor Osimhen a fait son apparition à l'heure de jeu. L'attaquant nigérian, recrue la plus chère de l'histoire du club, a servi quelques bons ballons à ses équipiers, notamment à Insigne dont le tir a été repoussé par le poteau (68e).

EN FRANCE

Après avoir été mené de deux buts, le FC Nantes a partagé l'enjeu contre Saint-Etienne dimanche dans le cadre de 4e journée du championnat de France. A peine monté au jeu (85e), Renaud Emond a inscrit le second but des Canaris (86e, 2-2). Au classement, les Verts lâchent leurs premiers points de la saison mais conservent la première place du classement devant Rennes grâce à une meilleure différence de buts (10 points). Nantes est 14e (5 points). Lancés par l'ouverture du score rapide d'Adil Aouchiche (2e, 0-1), les Stéphanois pensaient qu'ils pouvaient faire aussi bien que lors de leur déplacement victorieux au Vélodrome il y a trois jours. Lorsque Yvann Macon a doublé l'écart (66e, 0-2), les Verts se sont retrouvés sur un nuage mais les Nantais n'ont pas abdiqué. Grâce à Moses Simon (71e, 1-2), ancien joueur de La Gantoise, et Emond (86e, 2-2), les Canaris ont mené à bien leur course poursuite. Sur un coup franc contré par le mur stéphanois, le ballon a terminé sa course sur le poteau gauche et Edmond, qui venait de faire son entrée, n'a plus eu qu'à reprendre pour tromper Alban Lafont (86e, 2-2).

Toujours en France, Thomas Foket a disputé toute la rencontre perdue par Reims à Metz (2-1) lors de la 4e journée de Ligue 1. L'attaquant sénégalais Ibrahima Niane a inscrit un doublé pour les Grenats (18e, 88e) alors que Boulaye Dia avait temporairement égalisé (43e). Les Messins pointent à la 17e place (3 pts) après leur premier succès, Reims est 19e et avant-dernier (1 pt). A noter que Wout Faes était suspendu et que Thibault De Smet est resté sur le banc des Champenois.

AUX PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, l'Ajax n'a pas trébuché face à Waalwijk et à sa colonie belge (3-0). Dusan Tadic (10e, 1-0) et Zakaria Labyad (34e, 2-0) avaient déjà mis les Ajacides à l'aise quand Luuk Wouters, le défenseur adverse, a été exclu (68e). Lisandro Martinez a alourdi la marque (73e, 3-0). Chez les perdants, Anas Tahiri, qui était capitaine, et Ahmed Touba ont joué tout le match, Lennerd Daneels a été remplacé (61e) et Thierry Lutonda est monté au jeu (72e). Au classement, l'Ajax compte six points comme Heerenveen, le PSV et Vitesse. Waalwijk est dernier avec aucun point.

AUX ETATS-UNIS

Le Toronto FC a été accroché 2-2 sur la pelouse de DC United, samedi, dans le championnat nord-américain. Laurent Ciman est monté à la 82e pour Toronto, où l'ancien joueur de Genk Alejandro Pozuelo (17e) et Akinola (60e) ont marqué. Kamara (5e) et Yow (88e) ont inscrit les buts de DC United. Toronto est troisième de la Conférence Est avec 22 points en 12 matchs, DC United 13e (11 points).