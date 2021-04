Le Diable Rouge a planté sur coup franc (34e) le 3e but des Partenopei, qui se sont imposés 4-3 face à la lanterne rouge Crotone lors de la 29e journée de Serie A.



Naples menait 2-0 après les buts d'Insigne (19e) et Osimhen (22e) mais Crotone est revenu à 2-1 par Simy à la 25e. Mertens a ensuite porté le score à 3-1 (34e). En 2e mi-temps, Siny (48e) et Messias (59e) ont ramené l'égalité au marquoir, Di Lorenzo offrant finalement la victoire au Napoli (72e). Après cette 4e victoire d'affilée, Naples occupe la 4e place avec 56 points, 2 de moins que l'Atalanta, qui a battu l'Udinese 3-2, et 1 de plus que la Juventus, qui affronte le Torino (18h) dans le derby. Crotone est dernier avec 15 points, 5 de moins que Parme, qui a pris 1 point à Benevento (2-2) samedi. Maxime Busi est monté au jeu à la 59e dans les rangs parmesans, tandis que Daam Foulon est resté sur le banc de Benevento, 15e (30 points). Toujours en bas de classement, Cagliari et Radja Nainggolan se sont inclinés 0-2 face au Hellas Vérone. Les Sardes sont 18e et premiers relégables avec 22 unités.

Le Borussia Dortmund a été surpris par Francfort (1-2) samedi dans le cadre de la 27e journée de Bundesliga. Thorgan Hazard a débuté le match dans les rangs du BVB, avant d'être remplacé par Knauff à la 63e minute, tandis que Thomas Meunier est resté sur le banc.

Francfort a ouvert le score après un but contre son camp de Schulz à la 11e minute. Hummels a égalisé juste avant la mi-temps. Le score n'a plus bougé en seconde période, jusqu'à la 87e minute et le but de Silva qui offrait les 3 points aux visiteurs. L'Eintracht Francfort profite de cette victoire à Dortmund pour reléguer son adversaire du jour à 7 points au classement. Les Aigles de Francfort sont 4e avec 50 points, le BVB poitant au 5e rang avec 43 unités. Devant les Aigles, les Loups de Wolfsburg ont consolidé leur 3e place en battant Cologne 1-0. Koen Casteels a défendu les filets de Wolfsburg, 3e avec 54 points. Cologne, privé de Sebastiaan Bornauw blessé, est 16e avec 23 points, autant que l'Arminia Bielefeld, qui a ramené 1 point de son déplacement à Mayence. Nathan De Medina a joué les 4 dernières minutes dans les rangs des visiteurs. Schalke, où Benito Raman est resté sur le banc, s'est incliné 2-1 à Leverkusen. C'est la 19e défaite de Schalke, dernier avec seulement 10 points.