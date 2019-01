Chelsea s'est imposé à domicile samedi face à Newcastle (2-1) lors de la vingt-deuxième journée de Premier League. Eden Hazard, titulaire, a offert l'assist sur le deuxième but des "Blues".

Suite à la défaite d'Arsenal, cinquième, plus tôt dans la journée samedi sur la pelouse de West Ham (1-0), Chelsea avait l'occasion de prendre six points d'avance sur les "Gunners" et de conforter leur position dans le top-4 qui donne accès à la Ligue des champions. Les troupes de Maurizio Sarri ont rapidement ouvert le score face à Newcastle grâce à une réalisation de Pedro (9e). Les "Magpies" ont toutefois égalisé juste avant le repos sur une tête de Clark (40e).

En seconde période, Willian, bien décalé par Eden Hazard, a mis une nouvelle fois les Londoniens aux commandes en enroulant parfaitement sa frappe hors de portée du portier Dubravka (57). Eden Hazard a été remplacé à la 87e minute de jeu.

Chelsea (47 points) conforte sa quatrième place en prenant six unités d'avance sur Arsenal. Les "Blues" reviennent en même temps à un point de Tottenham, qui reçoit Manchester United dimanche (17h30), et à trois unités de Manchester City, qui accueillera Wolverhampton lundi (21h00).

Crystal Palace s'est incliné à domicile samedi face à Watford (1-2). Christian Benteke, absent depuis le mois de septembre en raison d'une blessure au genou, a fait son retour à la compétition en montant au jeu à la 78e sans parvenir à aider son équipe à égaliser.

Le défenseur nord-iIrlandais de Watford Cathcart a marqué la rencontre de son empreinte en ouvrant tout d'abord le score en faveur de ... Crystal Palace en première période (38e) avant d'égaliser à la 67e. Cleverley (75e) a ensuite permis à Watford de repartir avec les trois points de Londres. Tandis que Christian Benteke a hérité de quelques minutes de jeu, Christian Kabasele, blessé à l'épaule, n'a pas participé à la rencontre avec les 'Hornets'.

De son côté, Liverpool, avec Simon Mignolet et Divock Origi sur le banc, a repris sa marche en avant à Brighton en l'emportant sur la plus petite des marges (0-1) grâce à un but sur penalty de Salah (50). Les Reds, battus lors de la 21e journée sur la pelouse de Manchester City, reprennent sept points d'avance sur les 'Citizens' en tête du classement en attendant la rencontre des coéquipiers de Kevin De Bruyne et Vincent Kompany de lundi à domicile face à Wolverhampton (21h00).

Burnley, avec Steven Defour sur le banc, s'est imposé sur ses terres face à Fulham (2-1) grâce à deux buts contre son camp alors que Schurrle avait ouvert le score pour les 'Cottagers' dès la 2e minute de jeu. Bryan a tout d'abord égalisé (20e) avant que Denis Odoi n'offre involontairement la victoire aux visiteurs trois minutes plus tard.

Enfin, Huddersfield a obtenu le point du match nul sur la pelouse de Cardiff City (0-0). Les montées successives d'Isaac Mbenza (73e) et de Laurent Depoitre (87e) en seconde période n'ont pas permis aux visiteurs de forcer un résultat.

Au classement, Watford est septième (32). Crystal Palace quatorzième (22), Burnley quinzième (21), Fulham dix-neuvième (14) et Huddersfield vingtième (11).

Jordan Lukaku à l'assist

La Lazio de Rome s'est qualifiée samedi pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie au dépens de Novara Calcio, club de D3. Les coéquipiers de Jordan Lukaku, titulaire et à l'assist sur le troisième but de son équipe, l'ont emporté sur le score de 4-1.

La Lazio de Rome est la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Luis Alberto a ouvert le score en faveur des Romains après seulement douze minutes de jeu. Immobile (20e, 35e) a ensuite inscrit un doublé, avec l'aide de Jordan Lukaku sur son deuxième but, avant que l'ancien milieu de terrain du Racing Genk Milinkovic-Savic ne plante une quatrième rose pour les Romains à l'approche du repos (45e+3).

Au retour des vestiaires, Eusepi (49e) a réduit la marque sur penalty pour Novara. Jordan Lukaku est ensuite sorti à la 62e alors que Silvio Proto est resté toute la rencontre sur le banc.

La Sampdoria et Praet éliminés aux prolongations

La Sampdoria de Gênes a été éliminée en huitième de finales de la Coupe d'Italie samedi aux prolongations par le Milan AC. Les coéquipiers de Dennis Praet, titulaire, ont tenu le 0-0 au terme des nonante minutes de temps réglementaire avant de s'incliner sur deux buts de Patrick Cutrone (102e, 108e) en prolongations.

Le Milan AC est ainsi le deuxième club à rejoindre les quart de finales de la Coupe d'Italie après la Lazio de Rome de Jordan Lukaku. Les Milanais ont effectivement obtenu leur qualification pour le tour suivant grâce à un doublé de leur jeune buteur italien Patrick Cutrone (102e, 108e). L'attaquant de 21 ans a tout d'abord profité d'un centre parfait d'Andrea Conti pour débloquer le marquoir d'une très belle reprise de volée. Six minutes plus tard, il a lobé parfaitement le portier local au terme d'une reconversion offensive rapide de son équipe partie du gardien milanais Pepe Reina.

Dennis Praet a disputé toute la rencontre et a été averti à la 68e.