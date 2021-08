Bundesliga

Le Hertha Berlin s'est incliné ce samedi sur son terrain 1-2, malgré un but de Lukebakio. L'attaquant était présent au coup d'envoi, tout comme Dedryck Boyata du côté Berlinois. Koen Casteels a disputé l'entièreté de la rencontre pour le compte de Wolfsburg alors que Sébastiaan Bornauw est resté sur le banc des remplaçants. Absent lors de la première rencontre de championnat pour une blessure musculaire, Dedryck Boyata était bel et bien présent en tant que titulaire pour la deuxième joute de la saison du Herta Berlin. Remplacé à la 84e minute par Torunarigha, le défenseur n'a pu empêcher la deuxième défaite de rang de son équipe, malgré une réalisation sur pénalty de Lukebakio à l'heure de jeu. Malgré ce but encaissé, les coéquipiers de Koen Casteels vont renverser la vapeur en marquant à deux reprises dans le dernier quart d'heure. Le but victorieux a été inscrit à la 88e minute par l'ancien anderlechtois Lukas Nmecha.

De son côté, le Borussia Dortmund s'est incliné 2-1 sur le terrain de Friburg. Les Jaunes et Noirs étaient privés de Thomas Meunier malade et de Thorgan Hazard blessé à la cheville. Seul Axel Witsel figurait dans la composition d'équipe... en défense centrale ! L'ancien du Standard a été remplacé à la 79e minute.

L'Arminia Bielefeld, l'équipe de l'ancien Mouscronnois Nathan De Medina, entré en jeu à la 66e minute, a rapporté un point de son déplacement sur la pelouse de Greuther Fuerth (1-1).

Ligue 1

Monaco a été battu 0-2 à domicile pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Présent sur la feuille de match, Eliot Matazo n'a pas pris part à la rencontre. Battus à Lorient la semaine dernière, les joueurs de l'AS Monaco ont enchaîné samedi avec une deuxième défaite de rang des œuvres du RC Lens.

L'ancien anderlechtois Eliot Matazo a assisté du banc des remplaçants au nouveau revers de son équipe. Les buts du club nordiste ont été inscrits par Ignatius Ganago (51e) et Simon Banza dans les arrêts de jeu.

Au classement général, après trois rencontres, les Monégasques sont pour l'instant 17è avec un point alors que Lens occupe la quatrième position avec 5 unités.