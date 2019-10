Le Hertha Berlin s'est imposé 3-1 face à Düsseldorf vendredi lors du match d'ouverture de la 7e journée du championnat d'Allemagne de football. Chez les vainqueurs, Dedryck Boyata a joué l'intégralité de la rencontre et Dodi Lukebakio est monté au jeu (60e).

Les deux joueurs se sont mis en évidence. D'abord, Boyata négativement en commettant la faute qui a permis à Rouwen Hennings de donner l'avance à Düsseldorf sur penalty (32e, 0-1). Avant la mi-temps, Vedad Ibisevic (37e, 1-1) et Javairo Dilrosun (44e, 2-1) ont renversé la situation en faveur de l'équipe de la capitale. A peine monté au jeu, Lukebakio a trouvé dans le rectangle Vladimir Darida, qui a alourdi le score (62e, 3-1).

Au classement, le Hertha (10 points) est 10e et Düsseldorf (4) 14e.

Aux Pays-Bas, RKC Waalwijk a concédé sa 8e défaite en neuf matches à Groningue (3-0). Dans le camp des battus, on retrouvait Hannes Delcroix, qui a joué les 90 minutes, Anas Tahiri sorti à la 61e et le réserviste Lennerd Danneels. Mike te Wierik (21e), Charlison Benschop (38e) et Gabriel Gudmundsson (78e) ont porté Groningue en 12e position (10 points). Avec 1 point, Waalwijk est dernier.