Blessé aux ischio-jambiers lors du match contre Aston Villa (2-0) le 20 janvier, le Diable Rouge, qui a repris les entraînements de groupe cette semaine, est monté au jeu en remplacement de Raheem Sterling à la 80e minute, alors que le score était déjà acquis.

Phil Foden avait ouvert le score à la 32e minute pour City mais Richarlison égalisait cinq minutes plus tard. L'équipe de Pep Guardiola émergeait en seconde période: Riyad Mahrez faisait 1-2 à la 63e minute et Bernardo Silva fixait le score à 1-3 à la 77e.

Les Cityzens sont largement en tête avec 56 points, 10 de plus que leurs plus proches poursuivants, Manchester United et Leicester.