Découvrez les perfomances de nos Diables de ce dimanche:

EN ALLEMAGNE:



Mené 2-0 sur le terrain de l'Union Berlin, Wolfsburg a finalement pris un point dimanche à l'occasion de la 24e journée de Bundesliga. Koen Casteels a joué toute la rencontre dans les buts des Loups, septièmes avec 35 points.

Promu cette saison, l'Union Berlin menait grâce à des réalisations d'Andersson (41e) et Friedrich (57e). Wolfsburg a inversé la tendance dans la dernière demi-heure via Gerhardt (60e) et Weghorst (81e).

Les Berlinois sont dixièmes avec 30 points au compteur.