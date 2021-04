Titulaire, Alexis Saelemaekers a disputé 63 minutes du côté milanais. Les Romains ont pu compter sur un très bon Joaquin Correa, auteur d'un doublé (1-0, 2e, 2-0, 51e), pour plier le match dès le retour des vestiaires. Plus fort dans tous les compartiments, les Romains ont cru marquer via Manuel Lazzari mais le VAR a annulé le but pour un hors-jeu de quelques centimètres à peine (43e).

Sans Zlatan Ibrahimovic, blessé, l'AC n'a pas pesé offensivement. Après avoir trouvé le poteau sur un lob astucieux, Ciro Immobile a donné au score son allure définitive d'un bel enchaînement ponctué d'un tir croisé (3-0, 87e). L'Ivoirien Franck Kessie a manqué de sauver l'honneur des siens mais sa tête a trouvé le cadre (90e).

Naples, avec Dries Mertens lors de la dernière demi-heure, s'est imposé 0-2 sur le terrain du Stadio Olimpico de Turin lundi soir lors de la 33e journée de Serie A. Les Partenopei ont fait la différence dans le premier quart d'heure grâce à des buts de Bakayoko (11e) et Osimhen (13e), ancien joueur du Sporting de Charleroi. Malgré un bon début de second acte du 'Toro', Naples a bien géré la suite du match afin d'empocher trois points précieux dans l'optique de l'accession à la prochaine Ligue des Champions. Les Turinois ont terminé la rencontre à dix à la suite de l'exclusion de Mandragora pour une seconde carte jaune (86e).

La bande à Dries Mertens profite du partage de la Juventus à la Fiorentina (1-1) pour prendre la 4e place à la Vieille Dame. A cinq journées de l'épilogue, l'Inter de Romelu Lukaku est en tête avec 79 points et bien parti pour remporter le titre. Suivent l'Atalanta (68 pts), l'AC Milan, Naples et la Juventus, tous 66 unités au compteur.