En décrochant une septième victoire d'affilée face à Angers, l'AS Monaco de Philippe Clement a poursuivi sa remontée au classement.au point de devenir un solide candidat au podium. Après 35 journées, les Assémistes occupent la quatrième place avec 62 points tout comme Rennes (3e), qui possède une meilleure différence de buts (41 contre 22). Angers (35 points, 15e) n'est pas encore rassuré puisqu'il ne compte que 4 points d'avance sur Saint-Etienne, 18e et barragiste. Privé de plusieurs cadres dont Vanderson, Clement a aligné Eliot Matazo, qui a été remplacé à la 78e. Le premier but est tombé avant le repos grâce à Youssouf Fofana, qui a éliminé plusieurs adversaires dans le rectangle avant de voir sa frappe du pied droit être déviée par le défenseur angevin, Abdoul Kader Bamba (42e, 1-0). L'équipe du Rocher a eu plusieurs occasions de faire le break. Celui-ci est arrivé sur un contre: Monaco s'est retrouvé à cinq contre un et servi par servi par Kevin Volland dans la surface, Wissam Ben Yedder a inscrit son 21e but (62e, 2-0).

Reims est allé s'imposer 1-2 à Lorient. Chez les Champenois, Wout Faes et Thomas Foket ont joué tout le match tandis que Maxime Busi est monté au jeu (64e). Arber Zeneli a ouvert la marque pour Reims d'une frappe du pied droit (17e, 0-1). Terem Moffi a égalisé: parti du rond central, il a remonté tout le terrain, éliminant Predrag Rajkovic d'un crochet de l'extérieur du pied gauche (32e, 1-1) Toutefois, Reims a définitivement repris l'avantage par El Bilal Touré sur un centre de Kamory Doumbia (59e, 1-2). Au classement, Reims occupe la 12e position (43 points) et Lorient est toujours en lutte pour la survie (34 points, 16e).

ANGLETERRE :

Castagne titulaire, Tielemans monte au jeu et donne un assist

En Angleterre, Tottenham peut toujours rêver de qualification en Ligue des Champions suite à sa victoire 3-1 face à Leicester dans le cadre de la 35e journée. Les Spurs (61 points) ont récupéré provisoirement la quaitrième place du classement à Arsenal (60 points), qui se déplace à West Ham (52 points, 7e) à 17h30. Malgré ses deux matches en retard, Leicester (42 points, 11e) a peu de chance de pouvoir rattraper son retard de 10 points sur le 7e classé pour espérer un ticket européen.

Chez les Foxes, seuls trois joueurs ayant commencé face à l'AS Rome jeudi en Conference Leaegue étaient titulaires: Kasper Schmeichel, Marc Albrighton et Timothy Castagne. Par contre, Youri Tielemans est monté au jeu (76e) et a distillé l'assist sur le but de Kelechi Iheanacho (90e+1, 3-1). Tottenham ne s'était pas montré dangereux quand Harry Kane a ouvert la marque de la tête sur un corner sortant de Heung Min Son (22e, 1-0). L'attaquant sud-coréen s'est alors transformé en buteur en signant un doublé (60e, 79e).

Avec Romelu Lukaku sur le banc, Chelsea s'est incliné 1-0 à Everton. Au classement, les Blues restent troisièmes (66 points) mais ne comptent plus que 5 points d'avance sur Tottenham. Le but de Richarlison (47e, 1-0) permet à Everton (32 points, 18e) de revenir à deux longueurs de Leeds (17e) et Burnley (16e).