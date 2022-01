EN ANGLETERRE

Romelu Lukaku et Chelsea qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue

Après une victoire 2-0 à l'aller, Chelsea a confirmé mercredi en s'imposant à Tottenham (0-1) lors de la demi-finale retour de l'EFL Cup, la Coupe de la ligue anglaise. Romelu Lukaku, titulaire, a joué toute la rencontre à la pointe de l'attaque des Blues. Chelsea, dominateur, a marqué le seul but de la rencontre via son défenseur central Antonio Rüdiger. Sur un corner, l'Allemand a envoyé le cuir dans le goal de Gollini, peu autoritaire, d'une reprise du dos (0-1, 18e).

Tottenham, malgré quelques bons passages, s'est vu refuser deux penalties par le VAR (43e, 57e) ainsi que l'égalisation de Harry Kane, en position de hors-jeu (63e).

L'autre demie mettra aux prises Arsenal à Liverpool. Le match aller, prévu jeudi dernier, avait été reporté en raison d'un grand nombre de cas de Covid-19 chez les Reds. La Ligue anglaise de football a donc décidé d'inverser l'ordre des matches. Le match retour programmé le 13 janvier à Anfield reste d'actualité mais il devient le match aller, alors que Gunners et Reds se retrouveront le 20 à l'Emirates pour décider de celui qui affrontera Chelsea en finale, le 27 février à Wembley.

Manchester City, éliminé en huitièmes de finale par West Ham, est quadruple tenant du titre.

EN ESPAGNE

Le Real s'offre le Barça avec un grand Courtois mais sans Hazard. Les détails ici.

EN ITALIE

L'Atalanta en quarts de finale de la Coupe d'Italie, Venise et Daan Heymans éliminés

Finaliste la saison dernière, l'Atalanta s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie mercredi au détriment de Venise (2-0).

Luis Muriel (12e) et l'ex-Genkois Joakim Maehle ont inscrit les buts du club de Bergame. Chez les visiteurs, Daan Heymans est monté au jeu (62e). L'Atalanta a dominé la première période mais Luca Lezzerini a contré des tentatives de Matteo Pessina, Giuseppe Pezzella et Remo Freuler. Le gardien vénitien a toutefois été battu par Muriel, qui a marqué après un contrôle douteux avec la partie supérieure du bras, jugé régulier par l'arbitre, qui n'a pas visionné les images.

En seconde période, Venise a été plus dangereux mais suite à une glissade de David Schnegg, Maehle s'est retrouvé avec un boulevard devant lui et a assuré la qualification après une combinaison avec Mario Pasalic (88e).

Les autres duels des huitièmes de finale : Naples/Fiorentina et AC Milan/Genoa (13 janvier), Juventus/Sampdoria et Lazio/Udinses le 18 janvier, Sassuolo/Cagliari et Inter/Empoli le 19 janvier et AS Rome/Lecce le 20 janvier.