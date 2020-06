Découvrez les perfomances de nos Diables à l'étranger ce dimanche

ITALIE:



L'Atalanta Bergame et Timothy Castagne, monté au jeu, n'ont pas fait le détail dimanche contre Sassuolo, que les Lombards ont battu en match d'alignement de la 25e journée de Serie A, lors du weekend de reprise du championnat d'Italie après la crise de coronavirus.

Timothy Castagne est entré au jeu à la 69e minute, en remplacement de Robin Gosens. Le score était alors de 4-0, après les buts de Gjimshiti (16e), Zapata (31e et 66e) et Bourabia (31e contre son camp). Auteur malheureux d'un own goal, Bourabia sauvait l'honneur des visiteurs dans le temps additionnel (90+3).

Le club de Bergame, une des villes les plus durement touchées par la pandémie, consolide sa 4e place, directement qualificative pour la Ligue des champions. L'Atalanta compte 51 points, six de plus que l'AS Rome, 5e.

Ce weekend, la Serie A a repris après trois mois d'interruption par quatre matches en retard de la 25e journée, le dernier opposant l'Inter Milan à la Sampdoria dimanche soir.

Après ces quatre matches en retard, se tiendra ensuite dès lundi la 27e journée.

La semaine dernière, le football avait déjà redémarré en Italie avec la fin de la Coupe nationale. Deux demi-finales retour ont été organisées le week-end dernier et la finale, remportée par Naples contre la Juventus, s'est tenue mercredi à huis clos à Rome.

Tous les matches de championnat restant à disputer sont pour l'instant également prévus à huis clos, même si les instances dirigeantes du calcio et les clubs espèrent pouvoir ouvrir partiellement les stades au public avant la fin de saison, prévue le 2 août.

L'Italie est le quatrième grand pays du football européen à relancer son championnat après l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre. Le dernier match de championnat joué en Italie remontait à Sassuolo-Brescia le 9 mars.

ANGLETERRE:

