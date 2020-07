L'Atalanta Bergame de Timothy Castagne a battu Naples et Dries Mertens 2-0 jeudi lors de la 29e journée de Serie A.

Le premier but est tombé en début de seconde période par Mario Pasalic (47e), Robin Gosens portant la marque à 2-0 à la 56e.

Dans la foulée, Dries Mertens quittait la pelouse et cédait sa place à Hirving Lozano.

L'Atalanta donne la leçon au Napoli de Gattuso et peaufine sa quatrième place de Serie A, à quatre points de l'Inter Milan. Vaincus pour la première fois depuis le 9 février, les Napolitains ont été bien trop émoussés en attaque (deux buts logiquement refusés) et ont perdu Ospina sur blessure.

L'Atalanta consolide sa 4e place, directement qualificative pour la Ligue des champions. L'équipe de Gian Piero Gasperini, qui a signé une 7e victoire d'affilée, compte 60 points et est à 4 unités de la 3e place de l'Inter Milan, large vainqueur de Brescia (6-0) mercredi.

Naples pointe au 6e rang avec 45 points.

En Espagne, la Real Sociedad d'Adnan Januzaj a battu l'Espanyol Barcelone, lanterne rouge, 2-1 lors de la 33e journée de Liga.

Januzaj était titulaire dans les rangs du club basque, qui a signé sa première victoire en six matches depuis la reprise du championnat espagnol le 11 juin. Il a cédé sa place à Odergaard à la mi-temps.

L'Espanyol a ouvert le score d'un but de la tête de David Lopez (10e), avant de se faire rejoindre sur un but de Willian José (56e), qui s'était vu refuser un but en début de match (5e), puis dépasser sur un but de la pépite suédoise Alexander Isak (20 ans) à la 84e, qui permet aux Basques, 7e de Liga, d'espérer encore s'accrocher aux places européennes.