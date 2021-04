Juste avant la mi-temps, Angel Correa inscrivait un doublé, ses premiers buts depuis le 13 février dernier (42e et 44e). C'est Yannick Carrasco qui donnait la passe décisive sur le deuxième but. En deuxième période, le Diable Rouge mettait rapidement les siens à l'abri (49e) et voyait même Marcos Llorente alourdir encore le score quelques instants plus tard (53e). Llorente s'offrait un doublé un quart d'heure plus tard, sur une passe décisive de Carrasco, sa sixième de la saison (68e). Carrasco a été remplacé à la 70e minute. Au classement, l'Atletico trône toujours en tête de la Liga avec 70 points, 4 de plus que le Real Madrid et 5 de plus que Barcelone qui comptent chacun un match de moins. Eibar est toujours lanterne rouge avec 23 unités, quatre de moins que les premiers non-relégables

L'AC Milan s'est imposé, non sans mal, contre le Genoa (2-1) dimanche lors de la 31e journée de Serie A. Avec Alexis Saelemaekers pendant 63 minutes, les Milanais ont empoché trois précieux points dans l'optique de la qualification en Ligue des Champions.

L'AC, grâce à des buts de Rebic (13e) et Scamacca (68e, c.s.c.), l'équipe de Stefano Pioli, pourtant privée de Zlatan Ibrahimovic, suspendu, a pris le dessus sur les Génois, revenus dans le match après un but de Destro (37e). Les Rossoneri sont deuxièmes avec 66 points, à 8 longueurs de l'Inter de Romelu Lukaku qui défiera Naples et Dries Mertens ce dimanche soir. L'AC Milan court derrière une participation en Ligue des Champions depuis la saison 2013-2014. Pour y parvenir, il devra terminer dans le top 4. Le Genoa est 14e avec 32 points.