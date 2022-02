En Italie

En Turquie

Arthur Theate et Bologne se sont inclinés 3-0 sur la pelouse de la Lazio Rome samedi après-midi lors de la 25e journée de Serie A. Avec cette défaite, Bologne stagne au 13e rang du classement avec 28 unités. La Lazio, elle, occupe la 6e place avec 42 points. Tout commençait rapidement pour les Laziales qui bénéficiaient d'un penalty pour une faute d'Adama Soumaoro après 12 minutes de jeu. Meilleur buteur du championnat, Ciro Immobile ne se faisait pas prier et faisait trembler les filets pour la 19e fois de la saison (13e, 1-0). En seconde période, les Romains inscrivaient deux autres buts par l'entremise de Mattia Zaccagni (53e et 63e) pour conforter leur avance et s'assurer les trois points.

Basaksehir et Nacer Chadli, titulaire, se sont imposés 2-0 contre Gaziantep samedi après-midi dans le cadre de la 25e journée du championnat de Turquie. Un résultat qui permet au club du Diable Rouge de grimper à la quatrième place du classement avec 40 unités, à 17 longueurs du leader Trabzonspor. Présent au coup d'envoi pour la troisième fois d'affilée, Nacer Chadli a été remplacé à la 64e minute de jeu, alors que le score était de 1-0 en faveur des siens grâce à Pizzi (34e). Le club stambouliote a assuré sa victoire par l'entremise de Serdar Gurler, auteur du second but à trois minutes du terme (87e, 2-0).