ESPAGNE

Yannick Carrasco a inscrit le premier but de la rencontre dans le choc face au FC Barcelone. Après moins de dix minutes de jeu, Luis Suarez, bien lancé sur le côté droit, adressait un centre parfait à ras du sol pour le Diable rouge. Carrasco, trop seul dans la surface trompait facilement ter Stegen d'un tir croisé pour donner l'avantage aux Colchoneros. Le Diable inscrit par la même occasion son troisième but de la saison.

Mais l'avantage des Madrilènes n'a pas tenu et les Catalans sont revenus dans la rectangle grâce à Alba avant de prendre les devants avec Gavi.

Partage pour la Sociedad de Januzaj face à Valence

La Real Sociedad a partagé l'enjeu 0-0 dimanche à Valence dans un duel comptant pour la 23e journée du championnat d'Espagne. Chez les Basques, Adnan Januzaj est monté au jeu à l'entame du dernier quart d'heure (73e). Au Mestalla, le public a vécu une première période vibrante avec la Real, qui a failli ouvrir la marque par Robin Le Normand (23e). Par la suite, les visités ont pris le dessus sur leurs adversaires sans pour autant surprendre Alex Remiro.

La Real a mieux démarré la seconde période mais un but de Portu a été annulé pour hors-jeu (58e).Le danger s'était déplacé dans l'autre camp quand le coach basque a lancé Januzaj à la place de Portu (73e). Avec 3 tirs cadrés pour Valence et 2 pour les visiteurs, le score n'a pas évolué malgré dix minutes de temps additionnel.

Au classement, la Real Sociedad occupe la 6e position avec 35 points, tout comme le FC Barcelone (5e), qui reçoit l'Atletico Madrid (16h15). Valence est onzième (30 points).

FRANCE

Dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, le Stade de Reims a infligé une véritable raclée aux Girondins de Bordeaux (5-0) grâce notamment.à un but de Wout Faes (63e). Les autres buts de la rencontre ont été inscrits par Hugo Ekitike (40e), Marshall Munetsi (46e et 76e) et Azor Matusiwa (59e). Faes et Maxime Busi ont joué l'intégralité de la rencontre alors que Thomas Foket est sorti à la mi-temps. Reims est 14e de Ligue 1 avec 27 points alors que Bordeaux reste 19e et avant-dernier avec 20 points. Matz Sels a joué toute la rencontre et été a averti lors de la victoire de Strasbourg face à Nantes (1-0). Le seul but de la rencontre a été inscrit par Dimitri Lienard (74e). Strasbourg s'empare de la 4e place du classement avec 38 points, Nantes (32 points) est 10e.

ITALIE

En Italie, Dries Mertens est entré au jeu à la 79e minute lors de la victoire 0-2 de Naples à Venise. L'ancien carolo Victor Osimhen inscrivait son premier but de 2022 (59e) et Andrea Petagna doublait la mise en toute fin de match (90e+10). Naples (52 points) revient à hauteur du Milan AC, deuxième de Serie A, et à une longueur de l'Inter, leader, qui compte un match de moins. Venise est désormais 18e et premier relégable avec 18 points.

Arthur Theate a joué tout le match entre Bologne et Empoli (0-0). Bologne compte 28 points et est 13e de Serie A, Empoli est 11e avec 3à unités.

PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, Willem II est venu à bout du RKC Walwijk, grâce à des buts rapides signés Thijs Oosting (8e et 13e) et Jizz Hornkamp (43e). Le but de Michiel Kramer arrivait trop tard pour les visiteurs (71e). Jorn Brondeel a joué toute la rencontre alors qu'Elton Kabangu est entré à la 74e. À Walwijk, Shawn Adewoye a joué tout le match, Dario Van den Buijs est sorti à la 26e minute et Lennerd Daneels est entré à la 72e minute. Thierry Lutonda n'a pas quitté le banc de touche. Grâce à ces trois points précieux, Willem II remonte à la 14e place avec 21 points alors que RKC est 12e avec 22 unités.

Groningue s'est imposé 2-1 face aux Go Ahead Eagles grâce à un doublé de Jorgen Strand Larsen (4e et 69e) contre un but de Giannis-Fivos Botos (60e). Chez les visiteurs, Philippe Rommens est sorti à la 85e minute alors que du côté de Groningue, Cyril Ngonge est entré à la 77e. Emmanuel Matuta est resté sur le banc toute la rencontre. Groningue se donne de l'air en bas de classement et remonte à la 10e place avec 25 points alors que Go Ahead Eagles reste 13e avec 22 points.