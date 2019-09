La Real Sociedad a signé un probant succès contre Alaves (3-0) jeudi lors de la 6e journée de Liga et continue son très bon début de saison. Les Basques, vainqueurs grâce à un doublé de Mikel Oyarzabal (19e, 41e s.p.) et un but de Willian José (32e), sont deuxièmes au classement avec 13 points. Sur le banc pour commencer la partie, le Diable Rouge Adnan Januzaj est monté au jeu à la 60e minute.

Aux Pays-Bas, Stijn Wuytens a participé à la victoire de l'AZ Alkmaar sur la pelouse de Feyenoord (0-3) dans un match en retard de la 4e journée d'Eredivisie. Myron Boadu (39e), Calvin Stengs (50e) et Oussama Idrissi (83e) ont marqué les buts de l'AZ, désormais 3e au classement avec 16 points, alors que le club de Rotterdam, qui a perdu pour la première fois de la saison, est 10e (10 pts).

En Ligue des champions féminine, la Fiorentina, battue 2-0 à Arsenal, n'est pas parvenue à inverser la situation lors des seizièmes de finale retour après avoir perdu le match aller 0-4 à Florence. Davina Philtjens est montée à la 65e minute alors qu'Heleen Jaques n'était pas sur la feuille de match.

Mercredi, Janice Cayman (Olympique Lyonnais), Tessa Wulaert (Manchester City) et Davinia Vanmechelen (FC Twente) se sont hissées en huitièmes de finale alors que le Sporting d'Anderlecht a été sorti par les Kazakhes du BIIK Kazygurt.