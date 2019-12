Le Real Madrid a signé sa quatrième victoire consécutive en championnat, samedi à domicile, face à l'Espanyol Barcelone (2-0) lors de la quinzième journée de Liga.

Les coéquipiers de Thibaut Courtois, titulaire, et Eden Hazard, absent car blessé à la cheville, en profitent pour prendre trois points d'avance (34 unités) sur le FC Barcelone, qui reçoit Majorque plus tard dans la journée au Camp Nou (21h00).

La dernière défaite du Real Madrid remonte au 19 octobre, à Majorque précisément. Depuis lors, les troupes de Zinedine Zidane ont aligné sept victoires et deux partages toutes compétitions confondues.

Face à l'Espanyol, les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu s'en sont remis à leurs Français. Raphael Varane a, en effet, ouvert la marque en première période (37e) avant que Karim Benzema ne double la mise à onze minutes du terme de la rencontre (79e). Un troisième Français, Ferland Mendy, s'est illustré négativement en écopant d'un carton rouge à la 83e minute de jeu.

Le Real Madrid, qui se déplace au Club de Bruges mercredi dans le cadre de la sixième et dernière journée du groupe A en Ligue des champions, se rendra à Valence et au FC Barcelone lors des deux prochaines journées de championnat.

En Angleterre

Chelsea et Batshuayi tombent à Everton où Duncan Ferguson a brisé la spirale négative

Chelsea a été battu sur la pelouse d'Everton (3-1), qui a placé Duncan Ferguson sur son banc après le limogeage de Marco Silva, samedi en ouverture de la seizième journée de Premier League. Michy Batshuayi, monté au jeu à la 82e alors que le score était de 2-1, n'a rien pu faire pour éviter la défaite à son équipe.

Mal en point en championnat (18e, 14 pts), Everton avait décidé jeudi soir de limoger son entraîneur portugais Marco Silva. En attendant la désignation de son successeur, l'ancien attaquant phare des Toffees Duncan Ferguson assurait l'intérim face à Chelsea.

La direction du club de Liverpool souhaitait opérer un choc psychologique et elle ne doit pas être déçue après le duel de ce samedi. Everton a, en effet, rapidement pris l'avantage dans cette rencontre, grâce à un but précoce de Richarlison (1-0, 5e). L'équipe locale a ensuite doublé la mise au retour des vestiaires via Calvert-Lewin (2-0, 49e). Chelsea a réduit temporairement l'écart par l'intermédiaire de Kovacic (2-1, 52e) mais Calvert-Lewin a signé son deuxième but de l'après-midi pour asseoir définitivement la victoire des "Toffees" (3-1, 84e).

Chelsea (29 points) est quatrième au classement de la Premier League. Après trois défaites consécutives, Everton, de son côté, profite de cette victoire pour s'extirper de la zone rouge et se classe désormais quatorzième (17 pts).