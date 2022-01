Wilfried Singo, sur un centre de l'ancien joueur du Standard Mergim Vojvoda, a donné l'avantage aux 'Granata' (19e). Josip Brekalo (23e et 31e) a alors réalisé un doublé. En seconde période, Antonio Sanabria (59e) a donné au score son allure définitive.

Cette victoire, la troisième lors des quatre dernières journées, permet au Torino de remonter en neuvième position avec 28 points (et un match en moins). La Fiorentina, qui restait sur cinq matchs sans défaite et compte aussi un match de retard, partage, avec 32 points, la sixième place avec l'AS Rome et la Lazio. BRUXELLES 10/01 (BELGA)

Cette victoire, la troisième lors des quatre dernières journées, permet au Torino de remonter en neuvième position avec 28 points (et un match en moins). La Fiorentina, qui restait sur cinq matchs sans défaite et compte aussi un match de retard, partage, avec 32 points, la sixième place avec l'AS Rome et la Lazio.