L'équipe actuellement 17e de la Premier League est venue s'imposer trois tirs au but à quatre sur le terrain de Newport, 2e au classement de la 4e division (1-1 après prolongation). Leandro Trossard, est monté au jeu à la 63e minute dans les rangs des Seagulls. Percy Tau, de retour de prêt à Anderlecht, a fait son apparition à la 71e minute. Brighton croyait bien avoir fait le plus dur en ouvrant la marque à la 90e minute via Solomon March (0-1). Mais Adam Webster a malencontreusement trompé son gardien Jason Steele dans le temps additionnel (1-1, 90e+6).

Le score n'a pas évolué durant la prolongation et c'est aux tirs au but que la qualification s'est jouée.

Trossard aurait pu qualifier ses couleurs en transformant le 5e tir de Brighton, mais il n'y est pas parvenu. Cela n'a pas porté à conséquence car deux tirs au but plus tard, Webster a fait oublier son but contre son camp en inscrivant le but de la qualification. Newport a manqué quatre conversions et Brighton trois.