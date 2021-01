Leicester compte 35 points, un de moins que Manchester United, qui se déplace à Liverpool (33 points, 3e) ce dimanche. Southampton (29 points) est 8e. En première période, l'attaque-défense n'a pas cessé à un rythme élevé. C'est au moment où Southampton prenait l'ascendant que Leicester a ouvert la marque: Youri Tielemans a trouvé d'une magnifique passe en profondeur James Maddison, qui avait fait le bon appel dans le dos de la défense. Le milieu a récupéré le ballon dans la surface de réparation et a évité le retour de Jack Stephens avant de battre Alex McCarthy (37e, 1-0).

Après la pause, il y a encore eu du spectacle sur la pelouse et un but tombé à la base duquel on retrouvait à nouveau Tielemans. Le Diable rouge a fixé son adversaire avant de lancer Harvey Barnes dans la profondeur (90e+5, 2-0).