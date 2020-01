Découvrez les performances de nos Belges à l'étranger de ce mercredi:

ANGLETERRE:



Leicester s'est imposé 4-1 face à West Ham mercredi soir dans le cadre de la 24e journée du championnat d'Angleterre de football.

Chez les vainqueurs, Youri Tielemans a joué tout le match alors que Dennis Praet ne figurait pas dans la sélection.

Leicester, qui restait sur deux défaites, a fait la différence par Harvey Barnes (24e, 1-0), Ricardo Pereira (45e+5, 2-0) et un doublé d'Ayoze Perez (81e pen, 88e). Au classement, les Foxes sont troisièmes avec 48 points, à trois unités de Manchester City (2e) mais à 16 de Liverpool, qui compte deux rencontres de moins. West Ham, qui a réduit le score par Mark Noble sur penalty (50e, 2-1) est 17e avec le même nombre de points (23) que Bournemouth, 18e et premier descendant.

Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, remplacé à la 75e, étaient titulaires lors de la victoire de Tottenham sur Norwich (2-1). Delle Ali (38e, 1-0) et Son Heung-Min (80e, 2-1) ont inscrit les buts des Spurs, qui sont 6e (34 points). Norwich, qui a égalisé temporairement sur penalty par Teemu Pukki (70e, 1-1), reste dernier (17).

Le gardien de but et capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris en a profité pour effectuer son retour comme titulaire avec Tottenham, trois mois et demi après sa grave blessure au coude gauche.

De retour à l'entraînement la semaine dernière, le gardien devait plutôt revenir à la compétition début février, mais la mauvaise passe actuelle des Spurs a incité l'entraîneur José Mourinho à anticiper son retour.

Le 5 octobre, lors d'un match contre Brighton, Lloris avait chuté vers l'arrière après une mauvaise réception en reculant, en tendant les bras derrière lui pour amortir sa chute.

Le portier aux 114 sélections s'était immédiatement tordu de douleur et avait été évacué sur une civière après de longues minutes de soins sur la pelouse. Début novembre, il avait dû se résoudre à se faire opérer.

En Ecosse, Aberdeen avec Funso Ojo, sorti à la 68e, s'est incliné face à Motherwell (0-1). Liam Donnelly (45e+1, 0-1) a permis aux visiteurs de conserver leur troisième place (40 points) et d'augmenter leur avance sur Aberdeen (4e, 36 points).

ESPAGNE



Sans Thibaut Courtois laissé au repos et Eden Hazard blessé, le Real Madrid s'est qualifié mercredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi en Espagne grâce à sa victoire à Unionistas(1-3).

Gareth Bale a rapidement porté les Merengues au commandement (18e, 0-1) mais Alvaro Romero Morillo a égalisé pour la formation de D2. Le Real a repris l'avance grâce à un autobut de Juan Gongora (62e, 1-2) avant que Brahim Diaz, qui avait reçu quelques minutes de jeu contre le Club Bruges en Ligue des Champions, n'assure le succès madrilène (90e+2, 1-3).

Sans Adnan Januzaj, la Real Sociedad a éliminé l'Espanyol (2-0).

FRANCE



En France, Thomas Meunier a aidé le PSG à atteindre la finale de la Coupe de la Ligue contre Reims (0-3). Sur une passe de Neymar, Marquinhos a lancé les Sangermanois (9e, 0-1) et un autogoal de Konan N'Clomande les a mis à l'aise (31e, 0-2). L'exclusion du milieu rémois Nyasha Munetsi (73e) a enlevé tout suspense. Cette rencontre a toutefois permis au jeune Nianzou Kouassi, 17 ans, d'inscrire son premier but pour sa première apparition (77e, 0-3). A Reims, Thomas Foket est sorti à la 58e.

Le PSG affrontera Lyon et Jason Denayer en finale le 4 avril au stade de France pour tenter d'améliorer son propre record avec un neuvième trophée dans cette compétition vouée à disparaître.

Mardi soir, l'OL a battu à domicile Lille 4 tirs au but à 3 (2-2 au terme du temps réglementaire).

La Coupe de la Ligue française disparaîtra du calendrier la saison prochaine. La finale 2019 avait été remportée par Strasbourg aux dépens de Guingamp (0-0, 4-1 t.a.b).