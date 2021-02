Landry Dimata a offert à son équipe le but de la victoire (1-2), ce dimanche à Majorque. Un but important dans la course au titre et à la montée en Liga puisque Majorque est actuellement premier du championnat. Mais grâce à cette victoire chez le leader, l'Espanyol se rapproche à deux petits points de la tête du classement. Autant dire que Dimata a réussi son intégration en Catalogne. Et qu'il briguera sérieusement un statut de titulaire dans les prochains matches...





Le Belgo-néerlandais Pascal Struijk ouvre son compteur en Premier League

Wolverhampton s'impose

De son côté, c'est un but moins important d'un point de vue collectif qu'a inscrit Pascal Struijk, puisqu'il n'a pas empêché Leeds de s'incliner à Arsenal (4-2). Mais le Belgo-néerlandais, qui pourrait être appelé par Roberto Martinez au mois de mars, en a tout de même profité pour planter sa première rose en Premier League.Menée 1-0 après un goal de Danny Ings (1-0, 25e), l'équipe de Nuno Espirito Santo a renversé le cours de la partie dans le second acte. Ils ont égalisé sur un pénalty de Ruben Neves (1-1, 53e) avant qu'un autre joueur portugais, Pedro Neto, ne donne la victoire aux siens (1-2, 66e).

Au classement, les Wolves profitent de ce succès pour dépasser leur adversaire du jour au classement et grimper à la 12e place (30 pts). Les Saints, battus pour la cinquième fois de rang en Premier League, sont 13e avec une unité de moins.

En France, Monaco a évité de peu la défaite contre Lorient à Louis II (2-2) lors d'une partie où le jeune milieu de terrain belge Eliot Matazo, 18 ans, est resté sur le banc monégasque. Les Merlus peuvent remercier leur attaquant nigérian Terem Moffi, ancien joueur de Courtrai, auteur d'un doublé (7e, 62e). Mais Wissam Ben Yedder, déjà buteur à la 48e sur penalty, a sauvé les siens à la dernière seconde (90e+3)

Monaco, 4e avec 49 points, qui restait sur 8 victoires de rang, manque l'occasion de revenir à une longueur de l'Olympique Lyonnais, battu samedi par Montpellier. Les Gones sont troisièmes (52), derrière le Paris Saint-Germain et Lille (54), qui accueille Brest à 17h.



Match nul entre Wolfsbourg et Mönchengladbach, sixième clean sheet d'affilée pour Casteels

Wolfsbourg et Mönchengladbach se sont quittés sur un match nul et vierge dimanche lors de la 21e journée de Bundesliga (0-0).

Les deux équipes n'ont pas pu se départager après 90 minutes. C'est le sixième match de suite que Koen Casteels, capitaine de Wolfsbourg, garde ses filets inviolés (5 matchs de Bundesliga et un match de Coupe d'Allemagne). Au classement, Wolfsbourg (39 points), est rejoint à la 3e place de Bundesliga par Francfort, vainqueur 2-0 face à Cologne plus tôt dans la journée. Mönchengladbach est 7e avec 33 points. Aux Pays-Bas, Loïs Openda, qui a joué 82 minutes, n'a pu aider Vitesse à venir à bout de Twente lors de la 22e journée d'Eredivisie (0-2). Queensy Menig (16e) et Thijs van Leeuwen (90e+4) ont inscrit les deux buts de la rencontre. Vitesse est dépassé par AZ au classement et est désormais 4e avec 42 points alors que Twente se classe 7e avec 33 unités.