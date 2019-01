Toulouse s'est imposé 4-1 face à Nice dimanche en 1/32es de finale de la Coupe de France. Seul joueur belge concerné par cette rencontre, Aaron Leya Iseka a été remplacé après 69 minutes dans l'effectif du TFC.

Bafode Diatkite (40e) et Max-Alain Gradel ont creusé un premier écart en faveur des Toulousains en fin de première période. Ihsan Sacko a réduit l'écart au retour des vestiaires (47e) mais l'ancien Standarman Mathieu Dossevi a redonné un avantage de deux buts aux Violets (67e). Manuel Garcia a finalement signé le but du 4-1 à la 84e et validé le ticket de Toulouse pour les seizièmes de finale.