Nantes s'est incliné 0-1 face à Rennes dimanche lors de la 20e journée de Ligue 1. Anthony Limbombe faisait partie du onze titulaire des 'Canaris' et a été remplacé à la 84e minute de jeu.

Nantes a succombé à un but de Damien Da Silva après 13 minutes de jeu et continue donc à alterner bons et mauvais résultats.

Au classement, l'équipe d'Anthony Limbombe est 11e avec 23 points tandis que Rennes respire la forme avec une 4e victoire consécutive et une sixième place provisoire.

En Italie, Kevin Mirallas était pour sa part engagé avec la Fiorentina en huitièmes de finale de la Coupe face au Torino. L'attaquant de 31 ans a débuté la rencontre et a été remplacé à la 52e minute. La rencontre a basculé dans les dernières minutes en faveur des Florentins, qui ont marqué deux fois par Federico Chiesa (87e et 90e+2) pour décrocher leur ticket pour les 1/4 de finale de la compétition.