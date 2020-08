Battu en demi-finale de la Ligue des Champions par le Bayern le 19 août, Lyon débutait sa nouvelle saison vendredi, lors de la deuxième journée de la Ligue 1. Aurelien Scheidler a surpris l'OL au quart d'heure (14e). Lyon a pu compter sur Memphis Depay pour renverser la situation. Le Néerlandais a réalisé un triplé (39e sur penalty, 45e+1 et 65e sur penalty) et était à l'origine du deuxième but, son centre de la gauche étant dévié dans son propre but par Wesley Lautoa (45e).

Lyon rejoint ainsi les vainqueurs de la première journée - Nîmes, Lorient, Nice et Angers - en tête du championnat.

Ecosse

Boli Bolingoli-Mbombo a été suspendu cinq rencontres, trois effectives et deux avec sursis jusqu'au 28 février 2021, pour avoir enfreint les règles sanitaires mises en place dans la lutte contre le coronavirus, a annoncé vendredi la Fédération ecossaise (SFA).

Bolingoli-Mbombo, 25 ans, s'était rendu en Espagne, sans que son club n'en soit averti, et ne s'était pas placé en quarantaine à son retour en Ecosse. Il avait ensuite joué le match de championnat contre Kilmarnock (1-1).

Lorsqu'il s'est avéré que Bolingoli n'était pas resté en quarantaine, les deux matchs suivants du Celtic ont été reportés.

La commission disciplinaire de la fédération a suspendu le Celtic pour cinq matchs, dont deux avec sursis. Huit joueurs d'Aberdeen ont été suspendus trois matchs pour s'être rendus dans un bar au début du mois. Deux joueurs d'Abderdeen ont ensuite été testés positifs au coronavirus. Aberdeen aussi a vu ses matchs être reportés.