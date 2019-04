Découvrez les performances de nos Diables à l'étranger:

France

Lyon, qui restait sur trois revers d'affilée, s'est rassuré vendredi en battant Angers dans le cadre de la 33e journée du championnat de France de football (2-1).

Jason Denayer a joué tout le match avec les vainqueurs. Face à un adversaire démobilisé, les Gones ont retrouvé le chemin de la victoire grâce à Memphis Depay (14e, 1-0), qui aurait déjà pu ouvrir le score sur un petit lob non cadré, et Martin Terrier (39e, 2-0). Les Lyonnais (3e, 59 points) reprennent - au moins provisoirement - six points d'avance sur Saint-Etienne, qui se déplace dimanche à Reims.

En seconde période, Ludovic Butelle a permis au SCO de ne pas repartir avec un score plus lourd. L'ex-gardien du Club Bruges a multiplié les arrêts face à Tete (48e), Depay (58e), Terrier (62e), Denayer (63e) ou Maxwel Cornet (72e), qui a aussi manqué de précision en fin de partie (85e).

Les Angevins ont frôlé le 2-1 par Wilfried Kanga (71e) et Mateo Pavlovic (79e) mais c'est Lucas Tousart qui a marqué contre son camp à la suite d'une mauvaise relance de son gardien (89e, 2-1).