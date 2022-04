ANGLETERRE:

Après un succès à Chelsea dans la semaine, Arsenal a enchaîné une deuxième victoire contre un ténor de Premier League en prenant le meilleur sur Manchester United samedi après-midi pour le compte de la 34e journée de championnat. Les coéquipiers de Sambi Lokonga se sont imposés 3-1 contre les Mancuniens, qui ont vu Cristiano Ronaldo inscrire son centième but en championnat. Grâce à cette victoire, Arsenal conforte sa quatrième place avec 60 points et se rapproche à deux longueurs du troisième rang occupé par Chelsea. De son côté, Manchester United reste bloqué à 54 unités et pointe temporairement à la sixième place.

La rencontre démarrait en trombe pour les 'Gunners', puisque Nuno Tavares ouvrait la marque après moins de cinq minutes de jeu. Le Portugais était au bon endroit pour reprendre une frappe de Bukayo Saka repoussée par De Gea (3e, 1-0).

Le même Saka s'illustrait quasiment trente minutes plus tard en transformant un penalty pour une faute de Telles. L'international anglais se faisait justice lui-même et doublait la mise pour Arsenal (32e, 2-0).

A peine 120 secondes plus tard, l'inévitable Ronaldo redonnait espoir aux Mancuniens sur une passe de Nemanja Matic. Le Portugais inscrivait là le seizième but de sa saison, le centième en Premier League (34e, 2-1).

En début de seconde période, son compatriote Bruno Fernandes recevait l'occasion de ramener les deux équipes à égalité sur penalty, mais la frappe du Lusitanien heurtait le poteau (57e).

Moins à son affaire dans cette seconde période, Arsenal finissait par faire le break sur une magnifique frappe des 25 mètres de Granit Xhaka. Son envoi ne laissait aucune chance au portier des Red Devils (70e, 3-1).

Les Gunners maintenaient leur avance et, après Chelsea, ils enchaînent avec un deuxième succès de prestige à quelques jours d'intervalle. Albert Sambi Lokonga n'a pas pris part à la rencontre et est resté sur le banc tout le match.