FRANCE:

Avec un bilan de 1 point sur 6, Lyon espérait conquérir sa première victoire de la saison, dimanche après-midi. Cependant, l'équipe de Jason Denayer (monté à la 82e minute) n'est pas parvenu à remporter son match à domicile contre les promus de Clermont, concédant le but égalisateur dans le temps additionnel après avoir mené de deux buts. Elbasan Rashani a inscrit le but du 3-3 à la 91e minute, après avoir fait 3-2 à la 80e minute pour les Clermontois. Lyon menait 3-1 au repos, grâce à des buts de Moussa Dembélé (5e, sur penalty et 21e) et Lucas Paqueta (45e+2). Sinaly Diomande avait marqué contre son camp à la 12e minute.

L'Olympique Lyonnais connaît donc un début de saison difficile et reste sans victoire après trois matches. Les promus de Clermont ont démarré leur campagne dans l'élite avec succès, comptant 7 points sur 9 et occupant la deuxième place, derrière le PSG (9 points).