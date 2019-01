Ole Gunnar Solskjaer a signé une sixième victoire consécutive à la tête de Manchester United dimanche en fin d'après-midi grâce au succès 0-1 des Red Devils contre Tottenham lors de la 22e journée de Premier League.



Côté belge, on notera le retour de Jan Vertonghen aligné en défense centrale aux côtés de Toby Alderweireld après plus d'un mois d'absence. En face, Marouane Fellaini n'était pas de la partie alors que Romelu Lukaku n'est monté au jeu qu'à la 73e minute.

Vainqueur contre Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle et Reading (FA Cup), le coach mancunien a réussi son premier gros test à la tête des mancuniens.

Dans le temple du football anglais, Wembley, Tottenham a pris les choses en main en se créant les meilleures occasions et produisant le meilleur jeu en première période. Ordonné et patient, Manchester United a assommé les Spurs juste avant la pause grâce à une frappe croisée de Marcus Rashford, superbement lancé en profondeur par Paul Pogba et plus rapide que Vertonghen à la course (44e).

En deuxième période, Tottenham a continué son forcing mais a buté sur un infranchissable David De Gea. Le portier espagnol s'est d'abord montré décisif face à Kane (49e) et Alli (50e). Hugo Lloris s'est brièvement illustré en sauvant deux fois face à Pogba (59e et 62e) mais De Gea a repris le devant de la scène avec quatre superbes arrêts sur des tentatives de Alli (66e, 74e), Alderweireld (70e) et Kane (86e).

Au classement, Manchester United poursuit sa remontée. Toujours sixièmes, les Red Devils ont rejoint Arsenal à 41 points. Ils reviennent également à sept points de Tottenham, troisième avec un point d'avance sur Chelsea. Premier, Liverpool compte 57 points et peut encore voir venir.

Nantes s'est incliné 0-1 face à Rennes dimanche lors de la 20e journée de Ligue 1. Anthony Limbombe faisait partie du onze titulaire des 'Canaris' et a été remplacé à la 84e minute de jeu.

Nantes a succombé à un but de Damien Da Silva après 13 minutes de jeu et continue donc à alterner bons et mauvais résultats.

Au classement, l'équipe d'Anthony Limbombe est 11e avec 23 points tandis que Rennes respire la forme avec une 4e victoire consécutive et une sixième place provisoire.

En Italie, Kevin Mirallas était pour sa part engagé avec la Fiorentina en huitièmes de finale de la Coupe face au Torino. L'attaquant de 31 ans a débuté la rencontre et a été remplacé à la 52e minute. La rencontre a basculé dans les dernières minutes en faveur des Florentins, qui ont marqué deux fois par Federico Chiesa (87e et 90e+2) pour décrocher leur ticket pour les 1/4 de finale de la compétition.

Sels et Strasbourg vainqueurs contre Toulouse et Leya Iseka

Strasbourg s'est imposé 1-2 face à Toulouse dimanche lors de la 20e journée de Ligue 1. Après la victoire en Coupe de la Ligue des Alsacien contre Lyon mardi, Matz Sels a retrouvé sa place de titulaire dans les buts. Dans le onze de base face à Nice en Coupe de France dimanche dernier, Aaron Leya Iseka a quant à lui disputé les vingt dernières minutes de la rencontre.

C'est Strasbourg qui a inscrit le premier but de la rencontre via Ludovic Ajorque (17e). Toulouse a ensuite égalisé sur penalty grâce à Yaya Sanogo (29e) mais Ibrahim Sissoko a redonné définitivement l'avantage au Racing Club peu après l'heure de jeu (64e).

Au classement, Strasbourg est 6e avec 29 points. Toulouse est 14e avec 21 points.