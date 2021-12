ANGLETERRE

Manchester City a connu quelques sueurs froides contre Leicester dimanche après-midi lors du 'Boxing day' comptant pour la 19e journée de Premier League. Alors qu'ils menaient 4-0 à la mi-temps, les 'Skyblues' se sont finalement imposés 6-3 dans un match complètement fou grâce, notamment, à Kevin De Bruyne, auteur du premier but des siens. Chez les 'Foxes', Youri Tielemans a disputé l'entièreté de la rencontre et a 'offert' deux penaltys à son adversaire du jour. Timothy Castagne est monté à la mi-temps. Déguisé en Grinch pour effrayer (gentiment) ses enfants lors des fêtes de Noël en famille, Kevin De Bruyne a également joué un mauvais tour à Leicester en ouvrant la marque rapidement dans la rencontre. Alors que les 'Foxes' n'avaient pratiquement pas encore touché le ballon, le meneur de jeu contrôlait un ballon de Fernandinho dans le rectangle avant de placer du gauche dans le petit filet (5e, 1-0). Cinquième but de la saison pour le Diable Rouge, toujours sevré d'assist.

Youri Tielemans se signalait également, mais en offrant deux buts à ses adversaires. Deux fois fautifs dans le grand rectangle, il permettait à Riyad Mahrez (14e, 2-0) et Raheem Sterling (25e, 4-0) de faire grimper le marquoir en faveur des champions en titre. Ilkay Gundogan s'était aussi invité à la fête entre les deux coups de réparation (21e, 3-0).

Le second acte proposait un scénario complètement fou où Kelechi Iheanacho allait distribuer les cadeaux. D'abord comme passeur pour James Maddison (55e, 4-1) et ensuite pour Ademola Lookman (59e, 4-2), avant de lui-même offrir l'espoir à ses supporters (65e, 4-3). Alors que Leicester pensait le miracle de Noël possible, Manchester City reprenait sa marche en avant grâce à Aymeric Laporte (69e, 5-3) et le deuxième but de la rencontre de Sterling (87e, 6-3). Kevin De Bruyne a cédé sa place à la 70e minute, en même temps que Youri Tielemans.

Dans le même temps, Arsenal, avec Sambi Lokonga sur le banc, s'est imposé 0-5 sur la pelouse de Norwich City.

Crystal Palace, sans son entraîneur Patrick Vieira, positif au coronavirus, et sans Christian Benteke, s'est incliné 3-0 à Tottenham

Au classement, Manchester City trône en tête avec 47 points et possède six longueurs d'avance sur Liverpool. Arsenal occupe la 4e position avec 35 points, juste devant Tottenham, 29. Leicester pointe au 10e rang avec 22 unités. Crystal Palace suit deux places plus loin avec 22 points.