Premier League

Manchester City et Kevin De Bruyne, titulaire, sont allés s'imposer 0-2 sur la pelouse de Manchester United dans le 186e derby mancunien, samedi après-midi à Old Trafford dans le cadre de la 11e journée de Premier League. Un but contre son camp d'Eric Bailly à la 7e minute a rapidement placé les Citizens aux commandes. Bernardo Silva doublait la mise en toute fin de première période.

Manchester City prend la 2e place du classement avec 23 points, à 2 unités du leader, Chelsea, qui reçoit Burnley plus tard dans la journée. Les Red Devils sont 5e avec 17 unités.

Turquie

Istanbul Basaksehir a décroché un quatrième succès de rang en s'imposant 1-3 à Yeni Malatyaspor pour la 12e journée du championnat de Turquie samedi. Nacer Chadli a joué 72 minutes pour les Stambouliotes. Tolga Cigerci avait ouvert le score pour Istanbul Basaksehir sur un assist de Nacer Chadli. Après la pause, Edin Visca (59e) et l'ancien anderlechtois Stefano Okaka (61e) fixaient le score à 0-3. Kubilay Kanatsizkus sauvait l'honneur pour les locaux dans le temps additionnel (90e+2).

Au classement, Basaksehir grimpe à la 8e place avec 18 points. Yeni Malatyaspor est 16e avec 12 points.