Manchester City s'est imposé face à Wolverhampton 3-0 en clôture de la 22e journée du championnat d'Angleterre lundi, restant à quatre points du leader Liverpool (57 pts) au classement général.

Les affaires de City ont été rapidement pliées après le but d'ouverture de Gabriel Jesus dès la 10e minute de jeu d'autant que les Wolves, où Leander De Doncker a joué les 90 minutes, ont été réduit à dix après l'exclusion directe de Willy Boly à la 19e. Le Brésilien ajoutait un deuxième but son compteur, sur penalty et à celui de City à la 39e (2-0). En seconde période, Coady, contre son camp, a malencontreusement alourdi la marque (3-0, 78e).

Après ses soucis musculaires lors du choc à Liverpool, Vincent Kompany n'était pas sur le banc de City où figurait Kevin De Bruyne au coup d'envoi. Le stratège des Diables Rouges est monté au jeu à la 62e.

En Espagne, la Real Sociedad, où Adnan Januzaj était titulaire, pensait avoir bouclé le dossier très tôt avec deux buts après huit minutes de jeu à peine. Le premier pour Merino (3e) et le second sur penalty pour le Brésilien Willian (8e). L'Espanyol égalisait pourtant avant la mi-temps par Naldo (2-1, 32e) puis par Llorente contre son camp (2-2, 45e+1).

La Real Sociedad reprenait sa marche en avant en seconde période avec un nouveau but de Willian (63e), 3-2, ce sera le score final, même si la Real Sociedad a terminé à dix après un second carton jaune brandi sous le nez de Merino à un quart d'heure du terme. Adnan Janujaz est sorti à la 84e minute.

Guillaume Gillet (Lens) a rejoué près d'un quart d'heure avec Lens, mais perdu

L'ancien Diable Rouge Guillaume Gillet (22 sélections, 1 but), qui n'avait plus joué depuis près de cinq mois, a enfin regoûté au football de compétition lundi soir au Stade Pierre Brisson de Beauvais, en Ligue 2 française. Son club, le Racing de Lens, cinquième, a cependant fait une très mauvaise affaire à cette occasion, en s'inclinant 1-0 face au Red Star, la lanterne rouge qui du coup ne l'est plus, à l'issue de la 20e journée.

A peine débarqué au Red Star en provenance de Cholet, l'attaquant algérien Oussama Abdeldjelil, qui était le meilleur buteur du National, la D3 française, a en effet inscrit le goal le plus rapide de la saison à la première minute. Le but de la victoire, déjà....

Gillet (ex-AS Eupen, La Gantoise, Anderlecht, Bastia, Nantes et Olympiacos, entre autres), qui a remplacé Modibo Sagnan à la 84e, aura au final joué près d'un quart d'heure, grâce à la blessure du gardien local Nicolas Douchez (ex-Paris Saint-Germain et... Lens).

Ce dernier a en effet été soigné pendant sept minutes sur la pelouse, avant de quand même devoir céder sa place à Sebastien Renot. D'où les interminables arrêts de jeu, au cours desquels le Red Star a héroïquement défendu ses trois points jusqu'au bout.

Guillaume Gillet qui a été blessé, n'avait plus joué depuis le 1er septembre (2-0 à Metz), et ce n'était que son sixième match de la saison, le quatrième en championnat. Il a tenté de porter son équipe vers le but adverse, et y a plutôt réussi, malgré un inévitable manque de rythme, et une passe manquée à cause d'une glissade.

Il a certes perdu pour sa rentrée, mais il y avait aussi un Belge parmi les vainqueurs.

Amadou Diallo (ex-Union Namur, White Star Bruxelles et Cercle de Bruges), a lui joué tout le match, et bien joué, même s'il a fini au bord de l'épuisement.

Lens reste ainsi à trois points du Paris FC, le virtuel barragiste, troisième, et à sept points du Stade Brestois, deuxième et montant direct.

Le Red Star est lui dix-neuvième à quatre points de Sochaux, barragiste.