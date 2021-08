Marouane Fellaini, buteur, offre la victoire contre Guangzhou et Moussa Dembélé en Chine

Lors de la 13e journée de la Super League en Chine, Shandong Taishan et Marouane Fellaini se sont imposés 1-3 dimanche midi en déplacement à Guangzhou City et Moussa Dembélé. Marouane Fellaini a signé l'ouverture du score. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un 0-0 à la pause, Marouane Fellaini a changé le cours de la partie. A la 48e, il a débloqué la situation en marquant le neuvième but de sa saison en championnat.

En deuxième mi-temps, le Brésilien Jadson a porté le score à 0-2 à la 71e minute. A cinq minutes de la fin, Shandong Taishan est revenue au score avant que les visiteurs n'alourdissent la marque. Marouane Fellaini est resté sur la pelouse durant 90 minutes alors Moussa Dembélé est resté sur le banc.

Grâce à cette victoire, Shandong City conserve la tête du groupe A avec 30 points sur 36 alors que Dembélé et ses coéquipiers sont quatrième à dix points.