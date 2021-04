L'AS Monaco s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France mardi au détriment du FC Metz aux tirs au but (0-0, t.a.b. 5-4).

Chez les Monégasques, le milieu de terrain belge de 19 ans Eliot Matazo a été remplacé à la 79e tandis que chez les Grenats, Aaron Leya Iseka était déjà sorti (60e). Au terme d'un match pauvre en occasions, on est passé directement aux tirs au but et Monaco n'a pas tremblé. Un seul joueur a manqué, Habib Maïga, qui a envoyé son ballon bien au-dessus de la transversale.

Monaco est le premier club qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France.