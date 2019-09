bsent pour blessure lors dernières journées, Radja Nainggolan a fait son retour à la compétition dimanche dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Italie de football. Le milieu de terrain de Cagliari est monté au jeu (68e) alors que le score du match face à Vérone était déjà acquis (1-1).

Les Sardes ont marqué en premiers par Joao Pedro (29e, 1-0) et les Véronais ont égalisé par Davide Faraoni (66e, 1-1). Cagliari (10 points) est 7e et Vérone (6) se retrouve 14e.

Silvio Proto et Jordan Lukaku ont suivi du banc la large victoire 4-0 de La Lazio sur Genoa. Les Romains, qui ont inscrit deux buts par mi-temps, sont 6e avec 10 points et Genoa est 18e avec 5 points.

En Allemagne, Cologne a été sévèrement battu à domicile par Hertha (0-4). Sebastiaan Bornauw a joué tout le match avec les visités, qui ont joué à dix suite à l'exclusion de l'autre arrière central, Jorge Mere (41e). Lorsque l'Espagnol a été renvoyé au vestiaire, le Hertha menait déjà grâce Javairo Dilrosun (23e). Vedad Ibisvic a signé un doublé (58e, 62e) et le quatrième but est belge puisque Dodi Lukebabio, monté au jeu (73e), a distillé la passe décisive à Dedryck Boyata, qui a joué tout son match (83e).

La Real Sociedad s'est inclinée 3-2 dimanche à Séville dans un match comptant pour la 7e journée du championnat d'Espagne de football. Titulaire, Adnan Januzaj a donné la passe décisive ayant permis à Mikel Oyarzabal de porter les Basques au commandement (4e, 0-1). Le Diable rouge a cédé sa place à la 55e minute, à Portu, l'auteur du second but de la Real Sociedad (87e, 3-2).

Entre-temps, Nolito (18e, 1-1), Lucas Ocampos (47e, 2-1) et Franco Vazquez (80e, 3-1) avaient donné les trois points aux Sévillans (6e), qui en possèdent 13 au classement tout comme leur adversaire du jour (5e).

En Grèce, l'AEK Athènes a partagé l'enjeu à domicile avec le PAOK Salonique (2-2). Chez les visités, Victor Klonaridis est monté au jeu (85e) alors que tous les buts étaient tombés. Le PAOK a mené deux fois par Karol Swiderski (16e, 58e) et l'AEK a égalisé par Dmytro Chygrynskiy (54e) et Milos Deletic (79e). Après cinq journées, le PAOK (11 points) est 3e à deux points de l'Olympiacos et l'AEK (10 points) est 5e.

En Turquie, Antalyaspor avec Ruud Boffin dans le but s'est imposé 3-0 face à Yeni Malatyaspor, qui a joué à dix à partir de la 85e. Après six matches, Antalyaspor (8 points) grimpe en 10e position et Yeni Malatyaspor (7 points) rétrograde à la 13e place.