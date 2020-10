ITALIE

En s'imposant à Benevento dimanche dans la 5e journée de Serie A, Naples a pris la deuxième place du championnat d'Italie. Il y avait un Belge dans les deux camps: Dries Mertens remplacé (57e) chez les vainqueurs et Daan Foulon, sorti lui aussi (63e) chez les visités.

Naples s'est imposé à Benevento bien qu'il ait été mené à la marque suite à un but de Roberto Insigne (30e, 1-0). Attention de ne pas confondre avec Lorenzo Insigne, l'international italien auteur du but égalisateur de Naples (60e, 1-1). Mertens venait de céder sa place à Andrea Petagna, qui a donné la victoire aux Napolitains (67e, 1-2).

Après cinq journées, Naples est 2e avec 11 points, un de moins de l'AC Milan, qui reçoit l'AS Rome lundi soir. Benevento (6 points) est 12e.

En France, le trio belge Thomas Foket, Wout Faes et Thibault De Smet a été à la fête avec Reims, qui s'est baladé à Montpellier (0-4) lors de la 8e journée de Ligue 1. La tâche des Champenois a été facilitée par les exclusions du capitaine Hilton (7e) et de Damien Le Tallec (42e).

Entre les cartes rouges du capitaine et de l'attaquant du MHSC, Boulaye Dia a signé un doublé avec un premier but sur penalty (9e, 13e)et Nathanael Mbuku (31e) a enlevé tout suspense à la rencontre. A la reprise, Dia a transformé un second penalty (56e). De Smet a été remplacé à la 78e.

Malgré cette première victoire en huit journées, Reims reste 19e (5 points) et La Paillade occupe la 10e position (11 points).