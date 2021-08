Lille a décroché son premier succès de la saion, 2-1 dimanche face à Montpellier, qui a terminé à dix suite à l'exclusion de Sambia (73e) Yusuf Yazici a ouvert la marque pour les Dogues (45e+1, 1-0) mais les visiteurs ont égalisé par Gaëtan Laborde (45e+3, 1-1). En seconde période, Jonathan David a définitivement porté les Lillois au commandement (56e, 2-1) .Après quatre journées, Lille, champion en titre, est 10e (5 points) et Montpellier 11e (4 points). Chez les Nordistes, Amadou Onana est monté au jeu (83e).

En Italie, Genoa s'est incliné 1-2 à domicile face à Naples. Titulaire avec les visités, Zinho Vanheusden a cédé sa place à Andrea Masiello (67e). Chez les Napolitains, Dries Mertens, toujours blessé à l'épaule, était absent. Après deux journées, Naples compte le maximum de points (6) tout comme la Lazio et l'Inter. A l'autre bout du classement, Bologne (19e) est toujours à zéro tout comme Torino (17e), Vérone (18e) et Venise (20e).

Wolfsburg s'est imposé 1-0 dimanche contre Leipzig grâce à un but de Jérôme Roussillon (52e). Chez les Loups, Koen Casteels était dans le but et Sebastiaan Bornauw est resté sur le banc. Après trois journées, Wolfsburg est leader avec le maximum des points (9). Leipzig est 10e (3 points).

En Premier League, Manchester United est allé s'imposer 0-1 à Wolverhampton. Le but de Mason Greenwood a permis aux Red Devils de se retrouver troisièmes avec 7 points tout comme West Ham (2), Chelsea (4e), Liverpool (5e) et Everton (6e). Avec Leander Dendoncker sur le banc, Wolverhampton a subi un troisième revers d'affilée et occupe la 18e place avec aucun point, tout comme Norwich (19e) et Arsenal (20e).