Les Belges à l'étranger: Openda et Vitesse battus par le Sparta Rotterdam lors d'un match de 6 minutes

Diables Rouges

Mardi en début de soirée, le Vitesse Arnhem et le Sparta Rotterdam jouaient les 6 dernières minutes d'un match comptant pour la 25e journée d'Eredivisie et qui avait été interrompu à cause des débordements causés par des supporters de Vitesse le 4 mars dernier.