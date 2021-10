Le milieu de terrain de 23 ans a été testé positif au coronavirus la semaine dernière et était en quarantaine depuis lors. Après un premier test positif le vendredi, il a ensuite été testé négatif plusieurs fois et a reçu le feu vert pour intégrer le groupe. Le défenseur Waldemar Anton et l'attaquant Erik Thommy, sur la touche depuis plus longtemps que le Belge, ont aussi pu reprendre.

Mangala a manqué le match sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (1-1) le weekend dernier. Il devrait théoriquement être de la partie dimanche contre l'Union Berlin. Stuttgart pointe à la 12e place de Bundesliga après 8 journées.