Les Belges à l'étranger: Partage entre le Crystal Palace de Benteke et le Leicester de Praet-Tielemans

Diables Rouges

belga

Crystal Palace et Leicester n'ont pu se départager (1-1) lundi en ouverture de la 16e journée de Premier League. Trois Diables ont foulé la pelouse de Selhurst Park: Christian Benteke du côté des Eagles et Dennis Praet et Youri Tielemans dans les rangs des Foxes.