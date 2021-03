Les Spurs, avec Toby Alderweireld, se sont imposés 0-1. Un but contre son camp d'Abdul-Nasir Adarabioyo a suffi aux hommes de José Mourinho pour s'imposer dans ce derby londonien que Toby Alderweireld a disputé dans son intégralité.

Malgré cette victoire, Tottenham reste 8e de Premier League avec 42 points sont 4 de moins que le 4e, Everton, qui l'a emporté à West Bromwich Albion dans le même temps (0-1). Fulham, en revanche, reste coincé dans la zone rouge. Les Cottagers sont 18e et premiers relégables, 3 points derrière leurs principaux rivaux dans la lutte pour le maintien, Newcastle et Brighton, 26 points chacun.

En Grèce, Hugo Cuypers était titulaire avec l'Olympiakos qui s'est qualifié in extremis pour les demi-finales de la Coupe de Grèce en éliminant l'Aris Salonique. Vainqueur 2-1 à domicile, l'Olympiakos était mené 1-0 à Salonique à la suite d'un penalty de Bruno Gama (54e) mais Andreas Bouchalakis égalisait en fin de rencontre et permettait à Hugo Cuypers et aux siens d'accrocher un nul synonyme de qualifications pour les demi-finales de la Coupe de Grèce (87e). L'ancien attaquant du Standard de 24 ans est sorti à la 76e minute de jeu. Au prochain tour, l'Olympiakos affrontera Giannina, l'AEK Athènes ou le PAOK.