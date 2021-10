Les coéquipiers de Landry Dimata, sur le banc toute la rencontre, se sont imposés 2-1. Eden Hazard a disputé un peu plus de 20 minutes, alors que Thibaut Courtois était à nouveau entre les perches madrilènes. Après avoir été titulaire lors de la défaite surprise contre le Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions, Eden Hazard retrouvait le banc des remplaçants pour la troisième fois consécutive en championnat. Le Diable Rouge est monté au jeu à la 72e minute, alors que Karim Benzema venait de réduire le score en faveur de la Maison Blanche (71e). Avant cela, son équipe avait encaissé par deux fois, des œuvres de Raul de Tomas (17e) et Alex Vidal à l'heure de jeu. Malgré la montée au jeu d'Eden Hazard, le Real Madrid n'a pu inverser la tendance et perd une nouvelle fois des plumes après son nul 0-0 contre Villareal la semaine dernière.

Au classement, avec cette défaite, les Madrilènes sont désormais à égalité avec l'Atlético (17 points). Ils pourraient être dépassés par la Real Sociedad (16 unités) qui se déplace à 18h30 sur la pelouse de Getafe.