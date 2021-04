Les Lyonnais menaient pourtant 0-2 à la mi-temps au stade Bauer grâce à des buts de Lucas Paqueta (28e) et Memphis Depay (45e), mais le petit poucet parisien est parvenu à recoller au score par l'intermédiaire de Pape Meissa Ba (61e) et Jimmy Roye (74e). Jason Denayer, qui avait commencé le match sur le banc, est entré au jeu à la 83e minute de jeu. Les Lyonnais se sont finalement imposés 5 tirs au but à 4, Denayer a converti le 4e essai des siens. Du côté du Red Star, Mayron de Almeida n'a pas quitté le banc.