Jeremy Doku était titulaire dans les rangs de Rennes qui s'est incliné 3-0 sur la pelouse du PSG samedi soir lors de la 10e journée de Ligue 1.

Doku, très actif sur son flanc gauche, a été remplacé par Romain Del Castillo à la 79e minute. Le score était alors acquis après le but de Moise Kean (11e) et et le doublé d'Angel Di Maria (21e, 73e).

Après cette 8e victoire d'affilée en Ligue 1, le PSG est en tête avec 24 points. Rennes est 3e avec 18 points, un de moins que Lille, 2e, qui ira dimanche à Brest.

En Italie, Daam Foulon a dû quitter le terrain dès la 14e minute samedi lors la 7e journée de Serie A. Son équipe Benevento a perdu 0-3 contre Spezia avec des buts de Tommaso Pogeba (29e) et M'Bala Nzola (65e, 70e). Benevento est 16e (6 points).