FRANCE:

En s'imposant 0-5 à Saint-Etienne dimanche dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1, Rennes (sans Doku) a pris la deuxième place (31 points) du championnat de France à 11 unités du PSG. Pour profiter du faux-pas de Marseille contre Brest, Bruno Génésio, qui a assisté à la rencontre depuis les tribunes, a aligné Martin Terrier et Gaëtan Laborde en duo d'attaque. Après avoir gaspillé une belle opportunité sur une passe de Laborde (5e), Terrier a signé un doublé (22e, 28e). Rennes a pris encore plus de distance grâce à un autogoal d'Yvann Maçon (45e, 0-3). À la reprise, Terrier (48e, 0-4) et le réserviste Chimuanya Ugochukwu (83e, 0-5) ont assommé encore un peu plus les Verts, qui restent derniers du classement (12 points).

ITALIE:

En Italie, Bologne face à la Fiorentina. Chez les visités, Arthur Theate a joué tout le match sur le côté gauche de la défense à trois et a été averti pour une faute sur Nico Gonzalez (50e). En début de rencontre, les Bolognais ont attendu dans leur camp même si le gardien florentin, Pietro Terracciano, a dû s'employer sur un centre de Theate (13e). Au milieu de la période, les Bolognais ont commencé à se montrer plus menaçants mais sur un contre Youssef Maleh les a punis (33e, 0-1). Mais d'une reprise de volée du gauche, Musa Barrow a ramené l'égalité (42e, 1-1). A la reprise, Cristiano Biraghi, sur coup franc (52e, 1-2) et Dusan Vlahovic, sur penalty, (67e, 1-3) ont redonné de l'air aux Toscans, qui ont quand même accusé le coup sur une frappe déviée d'Aaron Hickey (83e, 2-3). Au classement, la Fiorentina se hisse en 5e position (27 points) et Bologne est 8e (24 points).

PAYS-BAS:

Aux Pays-Bas, Waalwijk et sa colonie belge s'est imposé 2-1 face à Nimègue. Shawn Asewoye et Dario Van den Buijs ont joué tout le match, Lennerd Daneels est sorti (71e), Sebbe Augustijns est monté au jeu (46e) tandis que Thierry Lutonda et Jens Teuckens, le gardien réserve, sont restés sur le banc. Après 15 journées, Waalwijk est 15e (15 points) et Nimègue 11e (19 points).