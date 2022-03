ANGLETERRE:

Retour gagnant ce dimanche avec Leicester pour Timothy Castagne après quasiment trois mois d'absence à cause d'une blessure à la cuisse.

Le Diable rouge a inscrit le premier but des 'Foxes' lors de leur victoire 2-1 face à Brentford. Chez les 'Foxes', Castagne a eu droit à une standing ovation lors de sa sortie (64e) alors que Youri Tielemans a joué tout le match. Après 30 journées, Leicester occupe la 10e position (36 points) et les Abeilles pointent à la 15e place (30 points). Aligné au latéral gauche, Castagne a débordé sur son flanc avant de placer son ballon sur son pied droit et d'envoyer une frappe en pleine lucarne de l'extérieur de la surface (20e, 1-0). James Maddison n'a lui aussi laissé aucune chance à Raya sur un coup franc des 25 mètres expédié dans l'angle opposé de celui de Castagne (33e, 2-0). A la reprise, Leicester a continué à dominer mais Kasper Schmeichel a sorti deux ballons chauds sur des tentatives de Pontus Jansson (54e) et Bryan Mbeumo (60e) avant de s'incliner sur un tir de Yoane Wissa (86e, 2-1).

Crystal Palace s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre en battant Everton 4-0. Marc Guehi (25e), Jean-Philippe Mateta (41e), Wilfried Zaha (79e) et Will Hughes (88e) ont assommé les 'Toffees'. Chez les 'Glazers', Christian Benteke est monté au jeu (83e).

Leader de Premier League et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Manchester City a validé son ticket pour les demi-finales de la FA Cup en l'emportant 1-4 dimanche à Southampton. Les choses avaient bien commencé pour les Skyblues grâce à Raheem Sterling (12e) mais le but d'Aymeric Laporte contre son camp juste avant la mi-temps redistribuait les cartes (45e+2). En deuxième période, Kevin De Bruyne remettait les siens devant sur penalty (62e) et les hommes de Pep Guardiola déroulaient dans le dernier quart d'heure par l'intermédiaire de Phil Foden (75e) et Riyad Mahrez (78e). De Bruyne a joué toute la rencontre, Kazeem Olaigbe, très en verve avec l'équipes réserve de Southampton, n'était pas dans le groupe.

FRANCE:

En France, Rennes sans Jérémy Doku, blessé au mollet, a aligné un nouveau succès 6-1 face à Metz dans le cadre de la 29e journée. Au classement, les Bretons (52 points, 2e) dépassent Marseille et Nice (50 points) qui se rencontrent à 20h45 au Stade Vélodrome. Metz, qui a atténué sa défaite par Louis Mafouta (87e), est 19e (23 points).

Martin Terrier a mis les Bretons sur le velours en ouvrant la marque sur penalty (18e,1-0) et en inscrivant son 16e but sur une passe en profondeur de Benjamin Bourigeaud (28e, 2-0). Le Stade Rennais a alourdi l'addition grâce à un triplé de Serhou Guirassy (40e, 54e,64e) et à son capitaine Hamari Traoré (59e). Les Bretons possèdent bien la meilleure attaque de Ligue 1 avec 63 buts, quatre de plus que le PSG.

Strasbourg, avec Matz Sels dans le but, a fait match nul avec Lorient (0-0). La rencontre ne s'est jamais vraiment emballée avec deux équipes, qui ont peu frappé au but. Les Alsaciens (48 points) sont 5e et Lorient est 16e avec 28 points, un de plus que Saint-Etienne, 18e et barragiste.

PAYS-BAS:

Loïs Openda a inscrit son douzième but de la saison dimanche lors de la 27e journée d'Eredivisie entre Vitesse et le RKC Walwijk (1-2). Le Diablotin de 22 ans, prêté par le Club de Bruges, a ouvert le score après 6 petites minutes de jeu avant que Melle Meulensteen (15e) et l'ancien Anderlechtois Alexander Buttner (51e) ne retournent la situation. Openda a joué tout le match, tout comme Shawn Adewoye de l'autre côté. Lennerd Daneels, Thierry Lutonda et Dario Van den Buijs n'ont pas quitté le banc de touche. Vitesse reste coincé à la 6e place d'Eredivisie avec 41 points alors que le RKC se donne de l'air en bas de classement et prennent provisoirement 5 points d'avance sur le barragiste, Sittard et sur Willem II.

Dans l'autre rencontre d'Eredivisie, le Fortuna Sittard a été très largement dominé par le PSV. Philipp Max (10e), Ritsu Doan (39e), Eran Zahavi (41e), Bruma (77e) et Carlos Vinicius (82e) ont chacun inscrit leur petit but. Yorbe Vertessen et Maxime Delanghe sont restés sur le banc du côté du PSV, Mickael Tirpan est, lui, sorti à la 66e minute de jeu. Le PSV tient la cadence imposée par l'Ajax, vainqueur face à Feyenoord plus tôt dans l'après-midi. Le PSV compte 64 points, 2 de moins que les Ajacides. Le Fortuna est 16e et barragiste avec 22 points, soit un de plus que le Sparta Rotterdam et deux de plus que Zwolle.